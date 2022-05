Pénzszállítás 5-ös BMW-vel? Létezik egy hangfelvétel, amivel Hamran Istvánt akarják diszkreditálni

Létezik egy hangfelvétel, amivel Hamran István országos rendőrfőkapitányt akarják lejáratni. A felvételt még akkor rögzítették, amikor Hamran a Lynx Commando nevű különleges egység parancsnoka volt.

Hamran István (Fotó: TASR)

A Hospodárske noviny azt írja, 800 ezer euró értékben vásároltak kocsikat a Lynx Commando számára a Szlovák Nemzeti Banktól kapott pénzből, ezeket pedig pénzszállításra kellett volna használni. A lap szerint azonban az autókat, amelyeket Hamran 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben bocsátott az egység rendelkezésére, nem erre a célra használják. A HN azt írja, Hamran egy találkozón állítólag azt mondta, az így vásárolt járműveket nem fogja munkavégzés céljából használni, és ha szerződést sért, akkor azzal a Szlovák Nemzeti Bank foglalkozzon, amely szankcionálhatja.

A lap ennek kapcsán megszólította az országos rendőrfőnököt, afelől érdeklődve, hogy valóban tett-e ilyen kijelentést. Az Országos Rendőr-főkapitányság azonban állásfoglalásában leszögezte, tudomásuk van az illegális hangfelvétel létezéséről, amelynek célja a diszkreditálás. „Vannak információink arra vonatkozóan, hogy Ján Kaľavský nagyon intenzíven kutatta egy újságíró érdekében” – közölték, és ezzel kapcsolatban más kérdésekre nem válaszoltak. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) operatív csoportjának egykori vezetőjét, Ján Kaľavskýt több konkrét korrupciós bűncselekménnyel és információszivárogtatással gyanúsítják.

A Lynx Commandónak vásárolt autók ügyével a parlament pénzügyi és költségvetési bizottsága is foglalkozott, a lapnak ezt a bizottság elnöke, Marián Viskupič is megerősítette, hozzátéve, a tárgyalás nem volt nyilvános. A tárgyaláson Hamranon kívül a Szlovák Nemzeti Bank elnöke, Peter Kažimír is jelen volt. Viskupič szerint a rendőrfőnök ismertette a képviselőkkel az autóvásárlással kapcsolatos részleteket. Ez alapján a vásárlás hatékony volt, az autókat ugyanis kedvező árakon szerezték be.

A bizottság ülésén Hamran a HN azon értesüléseire is reagált, miszerint az autókat nem használják pénzszállításra. Ezzel kapcsolatban elmondta, a vásárlást követően az autókat először standard körülmények között használják. „Ezt a motor és különösen a sebességváltó élettartamát tekintve jelentőségteljesnek tartom. Nem jó, ha egy vadonatúj járművet azonnal ’csatasorba’ állítanak” – mondta a pénzügyi bizottság vezetője, hozzátéve, az autók ezt követően állnak szolgálatba.

Annak kapcsán, hogy a 2019-ben vásárolt autókat még most sem használják pénzszállításra, Viskupič csak annyit felelt, hogy a Szlovák Nemzeti Bank elnöke elégedett a Lynx Commando által nyújtott pénzszállítási szolgáltatással.

A HN szerint a BMW 5-ös sorozatából vásároltak erre a célra autókat, amelyek nem a legalkalmasabbak a pénzszállítás szempontjából. Viskupič szerint Hamran azt állítja, más országokban is használják ezeket a járműket a rendőri egységek.



(HNonline)