Pénzt gyűjtöttek a pakaiak, át is adták a dunaszerdahelyi transzfúziós osztálynak (FOTÓK)

Január 1-jén megrendezésre került a 3 Paka jótékonysági futóverseny, amivel a szervezők a dunaszerdahelyi transzfúziós osztályt kívánták támogatni. A tervüket sikerült végrehajtani.

A regisztrációs díjakból, illetve az adományokból ezer eurót sikerült összegyűjteni, amit pénteken a Pakáért társulás tagjai és elnöke, Seňan Erika átadtak a transzfúziós osztálynak. A társulás vezetője reméli, hogy ezzel is kifejezhetik hálájukat az egészségügyi alkalmazottak munkájáért, és abban is bízik, hogy mások is támogatni fogják az osztályt.

