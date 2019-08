Pénzt se sajnál a Smer, hogy a parlament előtt meredezzen a zászlórúd

„A Smer-SD párt helyes állami politikának tartja az állami jelképek népszerűsítését és a hazaszeretet elmélyítését, ezért kész támogatni az ehhez hasonló aktivitásokat” – olvasható a párt állásfoglalásában.

A parlamenti iroda tájékoztatása szerint több tíz ajándékozási szerződés megkötése van folyamatban. A zászlórúd-állítással kapcsolatos földmunkák költségei áfa nélkül 16 000 euróra rúgnak. A további munkálatok összköltsége 38 000 euró. A technikusok és az építészmérnökök legfeljebb harminc méter magas zászlórúd felállítását engedélyezték.

A parlament elnöke 9000 euróval járult hozzá a projekt megvalósításához. Ugyanekkora összeget ajánlott fel Daniel Guspan, a parlamenti iroda vezetője is.

Danko korábban többször is említette, hogy Orbán Viktor az egyik példaképe, és most is magyar példát valósít meg Pozsonyban. A budapesti országgyűlés épülete előtt található hasonló magas oszlop, az azonban "csak" 27 méter, míg a szlovák fővárosban 30 métereset terveznek, ami nagyjából egy tízemeletes lakóháznak felel meg.

