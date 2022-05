A pénzügyminisztérium tárgyal a Slovnafttal a benzinár csökkentéséről - mennyit fizetnek a svédek és a németek?

A koalíció letörné a magas üzemanyagárakat, legalábbis erről beszélt Peter Kremský (OĽaNO), a parlament gazdasági bizottságának elnöke. A testület csütörtökön meghallgatta Világi Oszkárt, a Slovnaft elnökét is.

Az üzemanyag áráról volt szó a parlament gazdasági bizottságában csütörtökön, az ülésre meghívták Világi Oszkárt, a Slovnaft vezérigazgatóját, és jelen volt Marcel Klimek, a pénzügyminisztérium államtitkára is.

Peter Kremský szerint az üzemanyagok ára már fékezi a gazdaságot, ezért mindenképpen el kell érni a csökkenésüket.

„A benzin és a gázolaj ára a gazdaság számára már fojtó, fékező, az államnak mindenképpen kell valamit tennie – jelentette ki Kremský a bizottság ülése után. – A megoldás az lehet, hogy a beszállítók lemondanak az árrés egy részéről. Például a Slovnaft árrése rendkívül megnőtt, januártól csaknem megtízszereződött.”

Kremský: lehetne olcsóbb az üzemanyag

Kremský valószínűleg az Urál típusú kőolaj árára gondolt, amelynek hordója mintegy 30 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú nyugat-európai kőolajé. Ezt az árkülönbséget Világi Oszkár is elismerte, de szerinte ez meg is látszik az üzemanyagok szlovákiai árán. „Az adók nélküli árakat figyelve az utolsó európai statisztikai adatok szerint a benzin árában a hetedik legolcsóbbak vagyunk, a dízelben pedig a hatodikok Európában. Az, hogy most orosz kőolajra vagyunk kötve, ami jelenleg olcsóbb, az azt jelenti, hogy mindenki, amikor tankol, akkor annak a nyereségnek, ami ezen a kőolaj-árrésen keletkezik a Slovnaftnak, annak egy részét már meg is kapja” – mondta Világi a Paraméternek. Szlovákiában az uniós statisztika alapján a hatodik legalacsonyabb a gázolaj nettó ára az Európai Unióban, 1054 euró egy tonna, míg Németországban 1273 euró. A gázolaj világpiaci ára egyébként meghatszorozódott az utóbbi hónapokban, míg két évvel ezelőtt 2-300 dollárt kértek egy tonna gázolajért a rotterdami tőzsdén, addig most 1100 dollár körül mozog az ára.

Azt Kremský is elismerte, hogy Szlovákiában az egyik legolcsóbb az üzemanyag, de úgy véli, hogy lehetne ennél is olcsóbb.

„Olyan megoldást keresünk, amely nem árt sem a piacnak, sem a Slovnaftnak mint vállalatnak, sem az államnak, de előnyös lesz az állampolgároknak” – jelentette ki a gazdasági bizottság elnöke.

Az üzemanyag ára csökkenthető lenne az adó mérséklésével is, ahogyan ezt Lengyelország tette, de ezt a megoldást a pénzügyminisztérium nem erőlteti túlzottan.

„Intenzív tárgyalásokat folytatunk, amíg ezek nem fejeződnek be, a megoldási lehetőségekről nem fogunk tájékoztatni” – jelentette ki Marcel Klimek.

A Slovnafttal ugyanis a pénzügyminisztérium tárgyal, Igor Matovič pénzügyminiszter már korábban beszélt arról, hogy keresik a megoldást az üzemanyagárak csökkentésére. Részleteket azonban a pénzügyminiszter sem árult el.

A Paraméter információi szerint azt ki lehet zárni, hogy a magyarországi megoldáshoz hasonlóan „ársapkát” vezessen be az állam, akár a nagykereskedelemben, akár a kiskereskedelemben. Ezt a lehetőséget nem tartja jónak Világi Oszkár sem. „Az ársapkát könnyű bevezetni, de nagyon nehéz kivezetni” – véli Világi. Emellett szerinte az árstop ellátási gondokat eredményezhet, ahogyan ez látszik Magyarországon is. A kisebb kutak az árstop miatt egyszerűen tönkremennek.

700 millió kell összesen az orosz olajembargóhoz

A bizottság tárgyalt az esetleges orosz olajembargóról is, amit az Európai Unió készül bevezetni. Karol Galek (SaS) gazdasági államtitkár szerint olyan megoldáson dolgoznak, hogy az ország ellátása ne kerüljön veszélybe.

„Az olajembargó bevezetése alól Magyarország tartós kivételt kér, vagyis nem akarja egyáltalán megszüntetni az orosz behozatalt, Szlovákia, Csehország és Bulgária csak egy átmeneti időszakot kér” – jelentette ki Galek.

Szerinte a tárgyalások jól haladnak, jövő héten befejeződhetnek. Az unió hajlik az embargóval kapcsolatos fejlesztések költségeinek megtérítésére is, a szlovákiai kőolaj-behozatal és a feldolgozás átalakításának költségei összesen mintegy 700 millió eurót tennének ki. Ebben benne van a Slovnaft fejlesztéséhez szükséges mintegy 190 millió, az Adria kőolajvezeték egy szakaszának bővítése, és a hazai kőolajtartalékokhoz való hozzáférés biztosítása is.

A szlovákiai kőolajtartalékokat ugyanis Kelet-Szlovákiában tárolják, onnét ugyan a Barátság kőolajvezetéken el tudják juttatni a pozsonyi finomítóba, de a tartályokat a jelenlegi technikával már nem tudnák újra feltölteni. A megoldás az lehet, hogy kőolajtározókat kell építeni Közép- és Nyugat Szlovákiában, ahová az Adria vezeték segítségével el lehet juttatni a kőolajat. Ezt a beruházást a Transpetrol valósítaná meg.

Az üzemanyagárak* az Európai Unióban

Sorrend Benzin-nettó ár (Euró/1000 l) Benzin-bruttó ár (Euró/1000 l) Gázolaj-nettó ár (Euró/1000 l) Gázolaj-bruttó ár (Euró/1000 l) 1 Svédország 1120,2 1993,8 (6.) 1626,4 (1.) 2386,2 (1.) 2 Dánia 1116,9 2159 (1.) 1232,5 (5.) 2067,6 (3.) 3 Hollandia 1086,7 2112 (3.) 1245,6 (4.) 2022,0 (5.) 4 Németország 1075,8 2059 (5.) 1273,3 (2.) 2075,0 (4.) EU 27 1011,9 1870,1 1144,4 1882,0 13 Lengyelország 980,7 1423 (25.) 1161,9 (10.) 1587,4 (23.) 16 Ausztria 954,1 1732 (17.) 1144,0 (12.) 1859,0 (11.) 19 Csehország 916,8 1739 (16.) 1109,0 (16.) 1829,8 (16.) 21 Szlovákia 890,5 1721 (18.) 1054,0 (22.) 1742,0 (21.) 26 Magyarország 747,3 1267,8 (27.) 883,6 (25.) 1408,6 (26. 27 Málta 586,2 1340 (26.) 563,0 (27.) 1210,0 (27.)

* 2022. május 2-i adatok, országos átlagárak, zárójelben az uniós helyezés

Forrás: Európai Bizottság, Paraméter

