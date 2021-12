Pénzzel jutalmazzák a 60 éven felüli beoltottakat, de mi lesz azokkal, akiknek nem adathatják be a vakcinát?

Azoknak a 60 évnél idősebb személyeknek is meg kell ítélni a pénzjutalmat, akik egészségi okokból nem oltathatják be magukat koronavírus ellen, rájuk is gondoljanak a parlamenti képviselők – jelentette ki Zuzana Stavrovská, az egészségkárosodott személyek jogainak biztosa.

Fotó: TASR

Az ombudsman egyébként helyesli, hogy anyagilag is motiválni akarják az oltásra az időseket. Rámutatott, hogy például egyes szívbetegek, asztmások, bizonyos gyógyszereket szedők nem oltathatják be magukat, továbbá azok, akiknek gyenge az immunrendszerük. Az orvosuknak kellene igazolnia, hogy egészségi okokból nem oltathatják be magukat.

„Úgy lenne helyes, ha azok a 60 évnél idősebbek is kapnának 300 eurót, akiknek beoltását nem javasolja az orvosuk, a parlament megszavazhatná ezt a kivételt” - javasolja Stavrovská.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter jelentette be, hogy anyagi támogatást, maximum 300 eurót kaphatnak azok, akik beoltatják magukat az első, a második vagy a harmadik dózissal. A kormánypártok által elfogadott kompromisszumos javaslatot még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.



TASR