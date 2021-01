Perpatvar Kotlebáéknál! Távozik az ĽSNS elnökségéből több ismert képviselője!

Nyilvánosan bírálta az ĽSNS vezetését annak két ismert képviselője is, Milan Mazurek és Milan Uhrík. Mindketten bejelentették, hogy távoznak az elnökségből, csatlakozott hozzájuk Ondrej Ďurica is, aki szintén parlamenti képviselő, egyúttal a párt szóvivője.

Milan Uhrík és Milan Mazurek (Fotó: TASR/Denník N)

Mazurek és Uhrík is amiatt duzzognak, hogy megváltoztatták a párt alapszabályát, mégpedig olyan módon, hogy annak vezetője, Marian Kotleba hatáskörei erősödjenek.

"E hónap elején a pártgyűlés tagjai megváltoztatták az elnökség működésének módját, struktúráját, ami által lényegében minden hatáskört az elnök kap meg. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy az elnökség elveszti jelentőségét és csak egy formális szerv marad" - írta ki a Facebookra Mazurek, akit az előző választási ciklus végén elítélt a bíróság egy rádióban tett rasszista kijelentéseiért, és ezért távoznia kellett a parlamentből, a tavalyi választásokon azonban visszakerült.

Amiatt is duzzog, hogy ezekről a változásokról nem tudott előre, csak más delegáltaktól szerzett róla tudomást. "Velem és más tagokkal sem egyeztetett senki a változásokról, így gyakorlatilag nem volt lehetőségem, hogy reagáljak rájuk vagy befolyásoljam a tartalmukat. Nem tudom megmagyarázni, miért titkolták ezt előlünk, miért hazudtak nekünk... Ahogy Igor Matovič totalitárius praktikái ellen is mindig felszólalok, úgy most sem maradhatok csendben, mert álszentség lenne" - fejtette ki.

Jelezte, hogy többé nem pályáz a párt elnökségi tagjának pozíciójára, és befejezi tevékenységét a párt vezetésében, marad viszont annak rendes tagja.

Hasonlóképp nyilvánult meg az ĽSNS európai parlamenti képviselője, Milan Uhrík, aki Kotleba után a párt második számú emberének számított. Ő szintén a alapszabály változtatására panaszkodott, kiemelve, hogy az elnökség számos eddigi hatásköre a párt elnökére száll.

"Ami a leginkább nyomja a szívemet, hogy ilyen alapvető változásokról egyáltalán nem tudtam, a párt alelnökeként ebből teljesen kihagytak. Ezért döntöttem úgy, hogy hosszú évek után nem indulok újra a párt alelnökének posztjáért, mivel ennek a funkciónak már nincs gyakorlati értelme" - húzta alá.

Hozzájuk csatlakozott a Biely odpor nevű neonáci zenekar énekeseként ismeretséget szerzett Ondrej Ďurica, aki szintén kijelentette, távozik az elnökségből.

(Denník N/TASR/parameter)