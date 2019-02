Peter Kresák tagadja, hogy besúgó lett volna, Matovič tovább vádaskodik

Mindezt maga Kresák jelentette ki a parlamenti sajtótájékoztatóján arra reagálva, hogy Igor Matovič, az OĽaNO elnöke megvádolta, hogy együttműködött az ŠtB-vel.

Kresák saját elmondása szerint soha nem működött együtt sem a hírszerzéssel, sem az ŠtB-vel. Azok az információk, amelyek erről szólnak, a képviselő szerint valótlan tényeken alapulnak.

„Az iratot a tudtomon kívül állították össze, a benne szereplő adatok nem valósak"

– mondta Kresák, aki hangsúlyozta, hogy semmit nem írt alá, és nem társként, hanem megfigyelt személyként volt számon tartva.

Amint arról Kresák tájékoztatott, 1988 januárjától augusztusig az Egyesült Államokban tartózkodott.

„A hírszerzési aktákban több olyan találkozó is szerepelt, amelyekre állítólag akkor került sor, amikor az Egyesült Államokban tartózkodtam"

– mondta Kresák, aki szerint ez is azt bizonyítja, hogy az aktában nem valós adatok szerepelnek.

Kresák azt is elmondta, hogy 1987 végén, nem sokkal a kiutazása előtt felkereste őt néhány személy, akik úgy mutatkoztak be, mint az akkori külügyminisztérium munkatársai.

„Nem volt okom kételkedni bennük. Azt mondták, hogy tudomást szereztek a tervezett külföldi tanulmányutamról, és azzal kapcsolatban szeretnének figyelmeztetni. Arra kértek, hogy ha észrevenném, hogy figyelnek, forduljak a washingtoni nagykövetséghez"

– magyarázta.

Hozzátette: nem volt oka elutasítani az ajánlatot, amelyet azonban végül egyszer sem használt ki. Kresák a saját elmondása szerint nem érezte, hogy a beszélgetések által akármilyen módon együttműködne a hírszerzéssel. Csak valamivel később, 1992-ben tudta meg, hogy az ŠtB nyilvántartásában kiemelt személyként volt vezetve. Ez azonban Kresák szerint még mindig nem jelenti azt, hogy együttműködött volna velük.

Igor Matovič: Kresák együttműködését a dollárban feltüntetett kiadások bizonyítják

Peter Kresák parlamenti képviselő és alkotmánybíró-jelölt együttműködését a titkosrendőrséggel az a dokumentum bizonyítja, melyet ő maga hozott nyilvánosságra. Eszerint Amerikában is besúgóként működött, jelentette ki csütörtökön Igor Matovič (OĽaNO), Kresák pénteki sajtótájékoztatójára reagálva.

Matovič felhívta rá a figyelmet, hogy a prágai archívumból származó dokumentumban a kiadások dollárban is fel vannak tüntetve. Ez szerinte azt jelenti, hogy Kresák Amerikában találkozott a titkosszolgálat emberével. „Ez a kiadásokról szóló levél olyan nyilvántartás, melyet az ŠtB ügynöke összekötő tisztként vezet a besúgóval való találkozókról. Ha egy étteremben találkoznak, kiadásai vannak. Felteszem Kresák úrnak a szónoki kérdést: szerinte 1988. március 22-én volt Csehszlovákiában olyan étterem, ahol dollárral lehetett fizetni? Kresák úr nem is tudja, milyen bizonyítékot mutatott be saját maga ellen” – mondta Matovič, hozzátéve: a képviselőnek valószínűleg volt egy összekötő tisztje Csehszlovákiában és Amerikában is.

Az OĽaNO vezetője hozzátette: Kresák együttműködését az ŠtB-vel a Nemzeti Emlékezet Intézete (ÚPN) dokumentumai is igazolják.

„Kezdetben vizsgálat alatt álló személy volt, ez a normális eljárás, SAKO kategóriába sorolták, és attól a pillanattól kezdve, hogy azt mondták, alkalmas, ESTR-ré vált. És úgy énekelt, mint egy kismadár, legalább 133 oldalt tesz ki, amit énekelt”

– állítja Matovič.

Az ellenzéki képviselő bevallása szerint az alkotmánybíró-jelöltek nyilvános meghallgatása után döntötte el, hogy utánanéz Kresáknak a Nemzeti Emlékezet Intézetében (ÚPN). Arra is rámutatott, hogy Kresák 2002-ben tartózkodott azon a szavazáson, melyen az ÚPN megalapításáról szóló törvénnyel összefüggésben Rudolf Schuster államfő elnöki vétójának megtöréséről voksoltak a képviselők.

Kresák pénteken kijelentette: soha nem működött együtt tudatosan a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság titkosszolgálatával, és az állambiztonsági hivatalnak (ŠtB) sem szállított információkat. A dokumentált találkozókat kitalációnak nevezte, hozzátéve: amikor ezekre állítólagosan sor került Csehszlovákiában, ő már Amerikában volt.

