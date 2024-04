Petícióval szólítják fel a csallóközkürtiek a polgármesterüket, hogy kezdjen már valamit a kráterekkel

Már-már a Holdról is látszanak azok a lyukaknak csak jóindulattal nevezhető kráterek, amelyek a Csallóközkürthöz (Dunaszerdahelyi járás) tartozó Kürti-szigetre vezető utat ékesítik. A lakosok petíciót adtak be az ügyben.

Helyszíni felvételek

A petíciót ezen a héten juttatták el a községházára, összesen 185-en írták alá – tudtuk meg Czikhardt Jánostól, az egyik kezdeményezőtől, aki a Kürti-szigeten él.

A petícióban megjegyzik, hogy a falu polgárestereként Rabay Anikó közvetlenül felelős a kialakult helyzetért, és nehezményezik, hogy ezzel szemben viszont meglehetősen passzívan áll a megoldáshoz.

„A passzív hozzáállás és az az érvelés, miszerint az adott útszakaszra nincs pénz, egyáltalán nem állja meg a helyét, miután az évek során, amióta betölti a polgármesteri funkciót, még csak egy tanulmányt, szakvéleményt vagy projektet sem dolgoztatott ki, amivel dolgozni lehetne” – áll a petíció megfogalmazásában.

A kezdeményezők azt javasolják, hogy egy közlekedésügyi szakértővel dolgoztassanak ki egy projektet erre az útszakaszra, mely projekt megoldási alternatívákat is tartalmazna. Egyszersmind azt is szeretnék, ha egy ilyen szakvélemény tartalmazná annak megállapítását is, hogy mik tették tönkre az utat, mivel bizonyára nem a személykocsik és kerékpárosok. Véleményük szerint ugyanis a legfőbb gondokat az okozza, hogy a helyi szövetkezet gépei is ezt az utat használják.

A petíció szövege szerint a helyzet tarthatatlan, mivel az út állapota miatt nemcsak az ott élők, de az oda járó természetbarátok járművei is károkat kénytelenek elszenvedni.

„Arra már szinte nem lehet elmenni, annyi a lyuk. Egykor rendes betonút vezetett ott. A lyukakba viszont most nem forró szurkot vagy betont öntenek, hanem valamilyen aszfalttörmeléket, amitől csak tovább romlik a helyzet” – reagált Czikhardt János.

Rabay Anikó polgármester - Fotó: Cséfalvay Á. András (archívum)

Szavai szerint egy 2,2 kilométeres útszakaszról van szó, amit ugyan a falu nyilván nem tud saját költségén lebetonozni, ugyanakkor egy kész projekttel már megyei, állami vagy EU-s forrásból is képesek lehetnének forrásokat lehívni erre a célra.

A hét elején elértük telefonon Rabay Anikó polgármestert, ő viszont nem kívánt nyilatkozni addig, míg a petíciót hivatalosan be nem nyújtják. Erre Czikhardt János elmondása szerint csütörtökön sor került, viszont a polgármester sem a csütörtöki, sem a pénteki telefonhívásunkra, és sms-üzenetünkre sem reagált.

(SzT)