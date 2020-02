PhDr. Ožvald Erzsébet: A jó oldal, a rossz oldal, no meg a váltsunk kormányt

Lassan kirügyezek, ha azt hallom, hogy nem állok a rossz oldalra, hanem a jóra. Mit is jelent ez? Tehát, a rossz oldal az, ahol megmentették a kisiskolákat a létszám eltörléssel, a normatív emelésével, vagy ahol felújították a kultúrházakat, óvodákat és alapiskolákat; avagy kiépítették sok településen a csatornahálózatokat, épülnek az utak, emelték a nyugdíjakat, gyermeksegélyt, fiatal házassági kölcsönt biztosítottak, amelyből leírható 3 gyermekre 6000 euró vagy a környezetvédelem terén új törvényt vezettek be? A fene vigye el azt a sok-sok rosszat! El sem tudom képzelni, hogy akkor mi is az a jó oldal!