Piás államfőt szeretne Danko? Az SNS elnöke szerint Kiska is indulni fog a választásokon

Az SNS vezetője szerint Szlovákia képviseltetheti magát a marrákesi konferencián, ha ez nem jelenti automatikusan azt, hogy egyetért a migrációs paktummal – árulta el az Expres rádió 'Naživo' nevű műsorában. „Ahhoz azonban ragaszkodunk, hogy ne olyan személy menjen, aki valamilyen döntésével vagy a voksával bármire kötelezné Szlovákiát" – magyarázta.

A parlament elnöke azt is elmondta, hogy nem teljesen biztos benne, hogy Oroszország a felelős az Azovi-tengeri incidensért, amelynek során Oroszország elfogott három ukrán hajót. „Ukrajna már egyszer átvert minket egy újságíró állítólagos halálának hírével. Nem szeretném, ha valaki megint játékot űzne velünk" – mondta.

Elmondása szerint az is gyanús neki, hogy egy nap alatt meglett a bűnös.

Danko szerint a kisdoktori munkája nem sértett meg semmilyen etikai és erkölcsi szabályt, amely miatt le kellene mondania. „Azért nem, mert nincsenek erre az esetre szabályaink. Éppen ezért kértem meg a minisztert (Lubyová, a TASR megj.), hogy hozzon létre egy bizottságot, amely a munkákat értékelné" – válaszolt a műsorvezető kérdésére.

A beszélgetés során szó esett az államfőválasztásról is. Danko jelezte, hogy a pártja január 10-én jelenti be a jelöltjét. Azt is elmondta, hogy az emberek őt is felhívták, hogy jelöltesse magát, ahogy azt is,

hogy szinte teljesen biztos abban, hogy Kiska végül mégis indul a választásokon. Danko személy szerint olyan államfőt szeretne Szlovákiának, mint amilyen a cseh államfő, Miloš Zeman.

„Akit a világ vezetői is elfogadnak, mert okos és erős egyéniség" – mondta.

tasr