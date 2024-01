Pitbull támadt egy másik kutyára Alistálnál

Egy pitbull okozott sérüléseket egy másik kutyának a napokban Alistálnál (Dunaszerdahelyi járás).

Fotók: Facebook - archív

A község vezetősége a falu közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az esetre, és egyúttal felelős állattartásra intik a kutyatulajdonosokat.

„Sokadszorra hívjuk fel a figyelmet a kutyartatók kötelezettségeikre! Sajnos most kutyaáldozat is lett! A Felistáli kertekben kóborol egy világos színű rövid szőrű pitbullnak kinéző kutya. A gazdáját kérjük, hogy biztosítsa be a kapun belüli tartózkodását! Nem szeretné senki így látni a saját kutyáját“ – írta a község a bejegyzésben.

A mellékelt fotók alapján a megtámadott kutya a fülén sérült meg.

A Buborék a dunaszerdahelyi kóbor állatokért nevű Facebook csoportban már tavaly áprilisban is felhívták a figyelmet az említett kutyára, amely akkor ugyancsak a faluban kóborolt szabadon. Júniusban ugyancsak felkerült róla egy fotó, akkor a község főútja mentén látták.

A mostani bejegyzésnél lévő hozzászólások alapján azóta sem ritka, hogy a kutya szabadon kószál, és arra is volt példa, hogy mások udvarába is bejutott. Január elején egy videót is feltöltöttek, amelyet látszik, hogy a kutya ismét a 63-as főút mentén szaladt, közvetlenül az autók mellett.

(parameter)