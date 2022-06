Plusz egy nappal és egy Nagyszínpaddal is bővül a Hajómalom Fesztivál 2022-ben

Idén már várhatóan minden járványügyi korlátozás nélkül rendezi meg a helloGúta polgári társulás július 21. és 23. között népszerű kulturális eseményét, a Hajómalom Fesztivált, ami ebben az évben is újdonságok egész sorát tartogatja a vendégeknek. A rendezvény számos szegmensében bővül, hiszen amellett, hogy háromnaposra dagad, az eddig nem látott fellépők mellett, új programokkal is kiegészül.

Köszönhetően ez elmúlt évek sikereinek és látogatói igényeknek már csütörtökön, azaz július 21-én elkezdődik a felvidéki kultúracsomag.

Az első nap leginkább az ifjaknak lett kitalálva, akiket többek között szabadtéri színházzal vár a PopUp Produkció az „Egykutya” című előadásával, akik saját bevallásuk szerint egy rendszer-és térfüggetlen társulat. Szintén a könnyedebb műfajok kedvelői örülhetnek majd, hiszen nem csak kipróbálhatják magukat a slam poetry műfajban, de megnézhetik, hogy csinálja ezt egy igazi profi, Gyenge Veroni, aki amellett, hogy felvidéki, kiemelkedő alakja ennek a művészeti ágnak. Ezek után Jakuza Ritual mutatja meg, hogy milyen is a hamisítatlan felvidéki rap, az este sztárfellépője pedig BSW formáció lesz.

A péntekről elöljáróban most még csak szűkszavúan nyilatkozunk, de azt eláruljuk, hogy ez a nap a funky és a pop jegyében telik majd, illetve nem kisebb név lesz 22-én a fő attrakció, mint az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legnépszerűbb duója, a WellHello.

Szombaton a családosok lesznek igazán elkényeztetve, akiket a nép és a világzene szórakoztat majd, például a Generáció Táncegyüttes produkciója (melynek gútai tagjai is van Kalmár Annabella személyében), akik bemutatják, hogy milyen is szerintük a hagyományos, autentikus néptánc, ami hiteles és egyben korszerű is. Új programként debütál a Irodalmi Szalon(nasütés), melyen egy ismert színész, vagy író fog felolvasni a hangulatos tábortűz mellett, miközben a szalonnák valóban sülnek jó magyar szokás szerint. Persze ez nem jelenti azt, hogy a már megszokott közéleti beszélgetések búcsúznak a fesztiválról, ezek továbbra is meg lesznek tartva. Szintén újdonság lesz a gyerekeknek szóló Hangszer simogató, ahol a felvidéki Sajó Banda tagjai fogják a hangszerekkel megismertetni a gyermekeket játékos formában.

Innováció és környezettudatosság

A fesztivál szervezői már többször hangsúlyozták a környezetvédelem fontosságát, amihez most az esemény résztvevői is hozzájárulhatnak az úgynevezett fesztivál pohár megvásárlásával, ami hasznos lehet a borkóstolón és a különféle gasztronómiai állomásokon, és nem utolsósorban ezzel jóval kevesebb szemetet termel majd a rendezvény.

Az új nagyszínpad nem csak méretében múlja majd felül az eddigieket, de a hozzá tartozó hangtechnika és ledfal is megfelel a legmodernebb elvárásoknak és igényeknek.

JEGYINFÓ: Elővételben július 20-ig vásárolható 3 napos fesztiválbérlet, amelynek ára elővételben: 30 EUR / fő Napijegy ára - elővételben: 10 -13 EUR / fő Jegyvásárlás online - IDE KATTINTVA!

(PR-cikk)