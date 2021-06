Pocséknak tartjuk a kormány járványkezelését, és elcseszték a zsaruk a kihallgatást, ezért menthették fel a Sátorral is végző Horváth Lehelt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kočner a tanú (TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A komoly kaliberű figurák bírósági ügyeiről szóló hírek vitték csütörtökön a prímet, ami egyúttal a covidos helyzet lecsillapodását is jelenti, hiszen a vírusnak már csak a szakértők ütik bottal a nyomát.

Ez nem túlzás, tényleg erről is szó esett ma. Ugyanis itthon már egy csuklós buszba is beférne a százvalahány új fertőzött, és a hazai tudósok inkább már egyéb terepeken kutatják a láthatatlan ellenséget. Most az derült ki, hogy a szakik a vonatokon, a jegypénztárakban és a várótermekben keresték a vírust, de nem találtak semmit. Az állami vasutak egyik vezetője szerint ez nem is csoda, hiszen az utóbbi időben gyakrabban pucolják ki a vonatokat, és minden szerelvényen speciális fertőtlenítést végeznek, aminek hatása egy héten át tart. Ettől még továbbra is be kell tartani a szigorú higiénia szabályokat, és a vonaton reszpirátort kell viselni. Ha be van oltva az ember, ha nem.

Oltási hajlandóság nálunk és más nemzeteknél

Apropó, Szlovákiában eddig 1,7 millió érdeklődőt láttak el legalább egy adag oltóanyaggal és olyan felmérést publikáltak ma, amiből kiderül, hogy ahol a covidos összeesküvés-elméleteknek nincs nagy tábora, ott magasabb az oltási hajlandóság is. Tíz európai országot vizsgáltak meg, köztük Szlovákiát is, és az jött ki, hogy ahol kevesebben értenek egyet azzal a marhasággal, hogy a koronavírus nem is létezik, és egy nagy csalás az egész, ott hatékonyabban tudnak védekeni. Ez utóbbira hatással van az államvezetésbe vetett bizalom is, ami Szlovákia szempontjából nem túl kedvező összefüggés.

Elég csak megnézni, hogyan lett a 15 hónapja még 25 százalékos népszerűségű Igor Matovičékból példátlan gyorsan a Smernél is alacsonyabb támogatású, 9 százalékos pártocska. Félelmetes adat az is, hogy a kormány járványkezelésével 75 százaléknyian elégedetlenek az országban. Az előbb idézett felmérés szerint Szlovákiában a lakosok 61 százaléka hajlandó beoltatni magát, és a koronavírussal kapcsolatos konspirációs spekulációknak a megkérdezettek 11 százaléka ad hitelt. Ausztriában a válaszadók mindössze 3 százaléka tartja csalásnak ezt a világjárványt. De hogy lássuk, nem mi vagyunk a legrosszabbak, jegyezzük meg, hogy Romániában az emberek harmada tartja kész átverésnek a halálosztó vírust.

A pontatlan tolmácsolás szabaddá tesz

Bombaként robban a hírt, hogy a Nagyszombati Kerületi Bíróság felmentette a gyilkossági kísérlet vádja alól a csótfai Horváth Lehelt és fiát, akik állítólag oroszlán elé dobták a gyanúsított összetört bordájú feleségét. Erre a jogi "feloldozásra" azért kerülhetett sor, mert a rendőrök annak idején elszúrták a kihallgatást, ráadásul tolmácsolási hibát is vétettek, most meg ilyen pitiánernek tűnő okok miatt menthették fel a Sátor Lajossal is végző Horváth Lehelt. Teljesen abszurd, de jogerősen bebizonyosodott: a szakszerűtlenül rögzített vallomások figyelembe vétele nélkül képtelenség bizonyítani, hogy az oroszlános bűncselekményre tényleg sor került-e. Annyi biztos, hogy az ítéletet videókapcsolaton keresztül végighallgató Horváth Lehel - a fiával ellentétben - a többi ügye miatt vizsgálati fogságban marad.

Kočnert már 23 éve is instruálta a titkosszolgálat

Nem szabadul a rácsok mögül a maffialistás Marian Kočner sem, akit két órán át faggattak a Markíza-váltókról. A Kuciak-gyilkossággal is vádolt egykor nagyhatalmú kavarógép tudhatja a magáét az értékpapírok hamisításával kapcsolatban, amiért már 19 éves büntetését tölti. De azért mindig hozzá tud tenni a részben általa fabrikált történethez ilyen-olyan kis színest. Most is például azt állította, hogy 1998-ban, a mečiartalanító parlamenti választások előtt bizonyos titkosszolgák bukkantak fel és arra kényszerítették Kočner bandáját, hogy kapcsolják ki az akkori ellenzékkel rokonszenvező Markíza TV-t. "Aztán jöttek a választások és nyilvánvaló volt, hogy azt a leendő kormányfő, Mikuláš Dzurinda koalíciója fogja megnyerni" - hangzik a már történelemnek tűnő sztori.

A NAKA ismét akciózott

Ami meg maga a jelen valósága, az az, hogy csütörtökön korrupciós gyanú miatt lecsukta a NAKA a belügyminisztériumi felügyelőség vezetőjét. Emiatt a Robert Fico-féle ellenzék már pampog, és meneszteni készülnek a minisztert, mert szerintük a letartóztatással csak el akarják hallgattatni a szaktárca alá tartozó hivatalt. A kormányfő azonban tökösnek mutatkozik, elutasítja a fenyegetőzéseket és azt mondja, a bűnüldöző szervek szabad kezet kaptak, és hagyni kell dolgozni őket.

Sidó Árpád