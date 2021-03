Pofozták őket és hideg vízzel kellett zuhanyozniuk – sokkoló részletekre derült fény a ružinovi idősotthonban történt bántalmazásokkal kapcsolatban

Részletekre derült fény a ružinovi idősotthonban történt bántalmazásokkal kapcsolatban. A rendőrség eljárást indított az ügyben.

Illusztráció

Martin Chren, Ružinov polgármestere a Nový Časnak elárulta, hogy a szóban forgó idősotthonnal kapcsolatban már három évvel ezelőtt is problémák merültek fel, de az utóbbi két év visszajelzései alapján meg voltak róla győződve, hogy az idősek gondozásának minősége jelentősen javult a múlthoz képest. Ezért is megdöbbentően fogadta az utóbbi hetekben tapasztaltakat.

Az egyik kliens hozzátartozója a lapnak elmondta, hogy idős rokona borzalmas állapotban került kórházba az idősotthonból. Állítása szerint alultáplált és dehidratált volt, karjain véraláfutások voltak, húgyúti gyulladás mellett pedig más egészségügyi problémákat is megállapítottak nála.

Amikor az otthonban érdeklődtek az idős hölgyről, mindig megnyugtató választ kaptak – utolsó alkalommal is azt állították, hogy rendben van és mosolyog, két órával később meg kórházba kellett szállítani.

A polgármester szerint az utóbbi hetekben több olyan esetet is megállapítottak, amelyekkel kapcsolatban felmerült az ellátás durva elhanyagolásának és kínzásnak a gyanúja. A koronavírus-járvány miatt az intézetbe sem a hozzátartozók, sem a városrész alkalmazottjai mint üzemeltetők nem léphettek be. Januárban viszont fertőzéses eseteket állapítottak meg az otthonban, ezért válságkezelő csapatot küldtek oda – ekkor derítettek fényt a körülményekre. Az elhanyagolás, a nem megfelelő higiénia és ellátás jeleit fedezték fel, egyes kliensek testét pedig véraláfutások, kék foltok és egyéb sérülések borították, néhányuknak a személyes dolgaik is eltűntek.

Az idősotthonhoz közeli forrás a Nový Časnak elárulta, hogy egyes ápolók fütyültek az idősekre. Például, ha fürödni akartak, akkor egy kád hideg vizet engedtek nekik – így az idősek máskor meggondolták, hogy akarnak-e tisztálkodni.

A történteket Mária Mattovič-Straková, az intézet új igazgatója is megerősítette. Őt két önkéntes tájékoztatta a körülményekről, konkrétan meg is nevezték az elkövetőket, akik pofozták, hideg vízzel zuhanyozták az időseket, valamint kiabáltak velük és meglopták őket.

A polgármesterrel ezért a rendőrséghez fordultak és büntetőfeljelentést tettek.

Egyelőre két esetről tudni, de nem kizárt, hogy továbbiakra is fény derül. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Az idősotthon igazgatónője és az üzemeltető is lépéseket tett az ügyben: a felelős alkalmazottakat elbocsátották, jelenleg új csapatot toboroznak.



(Čas.sk)