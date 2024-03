Politikai Ki mit mond? Verseny

Putyin azt mondja, egyik prioritása a négy ukrajnai régió (Cherson, Luhanszk, Donyeck, Zaporozsje) plusz a Krím teljes integrálása Oroszországba. Értsd: totális, örök okkupáció. Ezzel – mivel ez csupán háború útján lehetséges – azt is mondja, hogy háborút akar, sőt emígy a háború tulajdonképpen Putyin prioritása. Ezt nem (csak) én értelmezem így, maga Putyin ezt már tavaly júniusban maga is kifejtette.

Ezzel szemben Orbán, Fico, Pelle, Forró békét akar, mondják ők. Miközben az Ukrajnának nyújtandó segítséget megtagadnák (mondják ők). Ami viszont a 4+1 régió Oroszországhoz csatolásának véglegesítéséhez vezetne, ami viszont a háborúból következik... Vagyis: nem lehet úgy békét akarni, hogy azt támogatjuk, aki háborút akar, gondolhatnánk a logikára támaszkodva, ám a felsoroltak mást mondanak, mint ami a mondottakból következik – ez van.

Ezzel szemben sokan azt mondják (-juk), békét akarunk, de nem kapitulációt, amire Orbán, Fico, Pelle, Forró és uszályaik azt mondják, mi nem békét akarunk, hogyha nem úgy akarjuk, mint ők. Viszont ők úgy akarják, mint Putyin: Ukrajna támogatása nélkül. Putyin viszont háborút akar és kész – ő mondja.

Jó bonyolult, mi?

Ja, nem.

Putyin azt mondja, azt szabta volna még 2022-ben feltételül Ukrajnának, hogy maradjon semleges. És nagyjából továbbra is orosz befolyás alatt. Hogy milyen alapon, azt nem mondta.

Fico meg valamelyik este is mondta, hogy Ukrajna maradjon semleges. Hogy milyen alapon, azt nem mondta. És hogy ezt a semlegességet fogja Fico támogatni. Ha Ukrajna nem is akarja…

Fico tehát azt mondja, amit Putyin mondott régebben. Fico uszályai is ezt állítják, sőt Blanárral az élen tárgyalnak is az oroszokkal. Csakhogy Putyinnak most már ez a semlegesség nem elég, kell neki a 4 +1 régió most, aztán a többi nemsokára. Nem hiába szervezi át a hadsereg területi rendszerét és a flottakörzeteket, s nem hiába tervezi a keleti területek természeti kincseinek erőteljesebb kiaknázását.

Forró egyébként – ez az érdekes és a nem véletlen! – ugyanazt mondja, amit Orbán és amit Gyimesi. Hogy ugyanazt mondja, amit Orbán, az nem újság, pártja és előzményei a Fidesz önkéntes szatelitjei – ez a magyarázat. Gyimesivel meg azért fúj egy követ, mert ez adatott neki. Kellett egy ürügy (mármint a sok negatív jelzővel ellátható Gyimesi), hogy minden centripetális erő és szándék ellenére mégis szétverje a Szövetséget. Mert Berényinek kellett az EP-lista vezető helye. Megkapta. Csakhogy az akció olyan jól sikerült, hogy Gyimesi nem maradt meg ürügynek, valódi ok lett belőle. Meg persze alelnök. Így aztán nem lehet vele nagyjából nem egyet értenie Forrónak.

Ezt nem mondja – ez van.

Tegnap közbeszerzési csalás gyanúja miatt megvádolták többek között Gyimesi alelnök urat. Ez van. Fico, Pelle, Forró erre nem mond semmit. Biztos békét akarnak. Putyin sem mond rá semmit, pedig ő nem akar békét.

Az, hogy valaki (pl. Putyin) háborút akar – az politikai üzenet.

Az, hogy valaki úgy akar békét, hogy Putyint támogatva és semlegességet követelve elvitatja Ukrajna önrendelkezési jogát – az politikai üzenet.

Az, hogy valaki úgy akar békét, hogy segítené a megtámadott felet a harcban, ne kelljen kapitulálnia (az ugyanis nem béke) – az politikai üzenet.

Ha valaki pártalelnöki székbe katapultálja egy párt szétverésének okát/megtestesítőjét, akit aztán köztörvényes bűnökkel tud megvádolni a bűnüldözési ügynökség – az már nem politikai üzenet, az egyenesen szívás.

Emellett a Magyar Szövetség legerőteljesebb politikai üzenete az volt, hogy a békeóhajon, a sértettségen és a Gyimesi-szégyenen kívül nincs semmiféle érdemleges politikai üzenete.

Én pedig azt mondom, ismétlem, amit a nálam okosabbak már sokszor elmondtak: Legyen béke, szabadság és egyetértés. És legyen egyenlőség és testvériség is. De nekem könnyű. Nem nyomja akkora felelősség a vállamat, mint amilyen a vezetőinket a Ki mit mond? versenyen. És azt mondok, amit akarok. Vagy amit gondolok. Ők ezt a luxust nem engedhetik meg maguknak. Ők abból élnek, amit mondanak. És persze belőlünk.