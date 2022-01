„Pontosan tudjuk, meddig fog ez az egész tartani” – az ismert virológus elmondta, mire számíthatunk az omikron után

Vladimír Krčméry virológus professzor a Plus JEDEN DEŇ -nek adott interjúban arról beszélt, hogy mire számíthatunk az omikron kapcsán, mi jön majd utána, és meddig fog tartani a világjárvány.

Mint ismert Szlovákiában is tombol a koronavírus omikron variánsa okozta hullám, és mivel ez az eddigi leginkább fertőzőképesebb mutáció, szakemberek szerint sokkal többen megfertőződhetnek vele, akár minden családban megjelenhet.

Vladimír Krčméry elmondta, az omikron-hullám enyhébbnek bizonyult azokban az országokban, ahol 90 százalékos az átoltottság, mi azonban ettől az aránytól messze vagyunk. A szakértő szerint azok, akik felvették a három oltást, nagyon enyhe tünetekre számíthatnak. Ennek ellenére a virológus tart attól, hogy ismét megtelnek a kórházak.



Vladimír Krčméry (Fotó: TASR)

A professzor nem tartja elképzelhetőnek, hogy egy ilyen helyzetben a lockdown segíthet.

Arra a kérdésre, hogy az omikron után jön-e újabb variáns és mikor érhet véget a világjárvány, Krčméry a Pluskának azt felelte, az a mérvadó, hogy az emberiség hány százaléka lesz beoltva. Szerinte amennyiben sikerül elérni a 70-80 százalékos oltottsági arányt a világon, valószínűleg nem lesz újabb variáns.

„Addig azonban új variánsok fognak kialakulni és terjedni. Jó példa erre a kanyaró. Meddig jelentett problémát? Amíg nem volt ellene beoltva az emberiség nagy része. (...) Ugyanez a helyzet a tetanusszal is. Életemben kétszer találkoztam vele (virológus szakemberként – a szerk. megj.), mert az emberek többsége be van oltva. (...) Tehát pontosan tudjuk, meddig fog ez az egész tartani – amíg nem lesz beoltva az emberiség 80 százaléka. Ez nem irreális. Megközelítőleg egy év alatt négymilliárd embert oltottak be legalább egy adaggal, ami a teljes népesség fele” – nyilatkozta a lapnak.