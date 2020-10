Pontosították a ma életbe lépett intézkedéseket: lázat kell mérni a bevásárlóközpontok előtt, kint is kötelező a maszk, de vannak kivételek

A Közegészségügyi Hivatal szerdán este az utolsó pillanatban tette közzé azoknak a járványügyi intézkedéseknek a pontosítását, amelyek csütörtökön reggel 6 órától léptek életbe.

Mint ismert, a Központi Válságstáb és a járványügyi bizottság javaslata értelmében októbert 15-től zárva maradnak a fürdők, az aquaparkok, a wellnessközpontok, uszodák, szaunák, az edzőtermek, a mozik és a színházak. Visszatér továbbá a nyugdíjasok számára megszabott vásárlási idő, amelyet délelőtt 9 és 11 óra között határoztak meg, emellett pedig a bevásárlóközpontok előtt mérni kell a vásárlók testhőmérsékletét is.

Ján Mikas tiszti főorvos hangsúlyozta, már nem engedhetjük meg magunknak ebben a helyzetben, hogy várjunk, melyik régióban terjed el még inkább a vírus, és kéthetes késéssel, ami a vírus lappangási ideje, lokális szintű intézkedéseket fogadjanak el. „Jelenleg a Covid-19 pandémia csaknem az egész ország területén jelen van, és mindegyik fertőzött személy továbbadja azt a családjában vagy a munkahelyén, illetve a gyakran látogatott helyeken” – tette hozzá.

Étkezés csak az éttermek teraszain, különben marad a kiszállítás vagy az elvitel

Ami az üzleteket és az egyéb szolgáltatásokat illeti, mindegyikre kivétel nélkül érvényes, hogy 15 négyzetméterre számítva egy személyt engedhetnek be. A 14 éven aluli gyerekek ebbe nem számítanak bele, akik felnőtt kísérettel érkeznek. A 15 négyzetméternél kisebb helyiségekben egyszerre csak egy vásárló tartózkodhat.

Továbbra is érvényes, hogy mindenütt kétméteres távolságot kell egymás közt tartaniuk az embereknek, az üzleteknek pedig ezt biztosítaniuk kell sorban álláskor.

A bevásárlóközpontokba való belépés előtt mindenkinek mérni kell a testhőmérsékletét, és csak azt engedhetik be, akinél 37 Celsius-fok alattit mérnek. A bevásárlóközpontban található üzletekre és szolgáltatókra is érvényes, hogy 15 négyzetméterre egy vásárlót számíthatnak, ebbe pedig nem tartoznak bele a közös helyiségek.

Tilos az ételfogyasztás a bevásárlóközpontokban, csak elvitelre lehet azt kérni.

A nyugdíjasok számára kijelölt vásárlási idő az üzletekben és a drogériákban reggel 9-től 11-ig tart. A Közegészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint ezen az idősávon kívül is vásárolhatnak a nyugdíjasok, de a szakértők arra kérik őket, hogy a saját biztonságuk érdekében 9-től 11-ig kerítsenek sort a vásárlásaikra.

Ami az éttermeket, bárokat, kávézókat és egyéb közétkeztetési egységeket illeti, csütörtöktől az összesre érvényes, hogy az emberek beltéren nem fogyaszthatják el az ételt. Azt csak a teraszokon szolgálhatják fel, illetve elvitelre adhatják ki. Továbbra is 22 óráig működhetnek, de az ételkiadást nem korlátozzák időben.

Az éttermek teraszán az asztalok közt is biztosítani kell a kétméteres távolságot. Itt nem érvényes a 15 négyzetméterre számított egy vásárló, és a gyülekezési tilalom sem érvényes, tehát amennyiben hatnál több személy találkozik a teraszon, nem szegik meg a szabályt.

Tilosak a tömegrendezvények bizonyos kivételekkel

Csütörtöktől tilos minden tömegrendezvény az országban, azaz olyan események, amelyeken 6-nál több személy vesz részt. Ez alól csupán négy eset kivétel:

A tiltás nem vonatkozik az esküvői szertartásra, a keresztelőkre és a temetésekre. Ebben az esetben csak a szertartást lehet megtartani, az ünnepség tilos. A szertartáson is be kell tartani, hogy 15 négyzetméterre számítva egy személy tartózkodhat beltéren, valamint a kétméteres távolságtartást is. Kivételt képeznek a törvény értelmében összehívott ülések, mint az önkormányzati ülések, plénumok, parlamenti ülések, bírósági tárgyalások. Nem vonatkozik a tiltás az elsőligás sportmérkőzésekre a futballban, a jégkorongban, a kézilabdában, a röplabdában és a kosárlabdában. Tömegrendezvényt abban az esetben lehet rendezni, ha minden résztvevő rendelkezik 12 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel. A szakértők azt is pontosították, hogy milyen teszttípusokat fogadnak el: vagy antigén vagy PCR-teszt lehet. Az ilyen rendezvényeket legkésőbb 48 órával a kezdete előtt be kell jelenteni a regionális közegészségügyi hivatalnál, fel kell tüntetni a pontos kezdési időt és a helyszínt.

A sporteseményeken továbbra sem vehetnek részt nézők. Az igazságügyi minisztérium szerint a 6 fő feletti tiltás vonatkozik a családi és baráti ünnepségekre és találkozókra is. Ebben az esetben azonban fontos szempont az, hogy előre tervezett vagy véletlenszerű találkozásról van szó. A 6 fő feletti szervezett találkozók tilosak, ez azonban nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy több mint 6 fős csoport véletlenszerűen összefut – mondjuk a természetben, sportolás közben, kutyasétáltatáskor, építkezési munkálat esetén stb.

Vannak kivételek a szájmaszkviselésben

Csütörtöktől beltéren és kültéren is kötelezően viselni kell szájmaszkot, a természetben, erdőben viszont nem szükséges. Utóbbi esetben csak akkor kell feltenni a védőeszközt, ha nem tudjuk betartani az ötméteres távolságot másoktól – kivételt képeznek az egy háztartásban élő személyek. Szintén kivételt képeznek a hat éven aluli gyerekek, valamint a sporttevékenységet végző személyek. Ez érvényes azokra a diákokra is, akiknek kültéren tartják meg a tornaórát. Szintén nem kell szájmaszkot viselnie a vőlegénynek és a menyasszonynak házasságkötéskor.

„Testnevelésórán kültéren maszk nélkül sportolhatnak a diákok, az edzés végeztével pedig újra fel kell venniük” – pontosította az oktatásügyi minisztérium. Eddig nem volt világos, hogy azoknak is kell-e maszkot viselniük, akik kimennek a természetbe futni vagy egyet focizni a gyerekeikkel. A tiszti főorvos szerint az ilyen esetekben kültéren nem kell viselni szájmaszkot.

Munkahelyen akkor nem kell viselni a szájmaszkot, ha egyedül tartózkodunk a munkavégzés területén. Kivételt képeznek továbbá a következő hivatások: tolmács, művészek munka közben, fotós, filmforgatást végző személyek.

A középiskolák zárva, az alapiskolák és óvodák nyitva

A Közegészségügyi Hivatal szerdán nem adott ki pontosítást az iskolákat illetően. Továbbra is tehát érvényben van az, amit hétfőn bejelentettek: a középiskolák zárva vannak, a diákok pedig távoktatás formájában tanulnak. Az alapiskolák és óvodák továbbra is működnek, valamint az iskolai napközik is. Hétfő óta érvényben van, hogy az alsó és felső tagozatos diákoknak is viselniük kell szájmaszkot a tanítási idő alatt – így az osztályban, a folyosón, valamint az iskola udvarán is. Csupán sporttevékenység végzésekor nem kötelező a szájmaszk viselése a diákoknak. Az óvodákban a 3 és 6 év közötti gyerekeknél javasolják a szájmaszk viselését.

Hétfő óta továbbá betiltottak minden iskolán kívüli aktivitást, illetve szakkört, bezártak a szabadidőközpontok is. Az iskolák nem szervezhetnek kirándulásokat, exkurziókat, sporteseményeket, természetiskolákat, valamint nyitott napokat. Bezártak a középiskolai kollégiumok, az oktatásügyi minisztérium tájékoztatása szerint azonban kivételben részesítik a nyolcéves gimnázium első négy évfolyamának diákjait, valamint a Szlovákiában állandó lakhellyel nem rendelkező diákokat.

Betiltották a nyelviskolák csoportos oktatását, ugyanez érvényes a művészeti alapiskolákra is. Utóbbinál viszont az individuális órák megtarthatók. Hétfő óta zárva vannak az iskolák tornatermei is.

A taxisoknak fertőtleníteniük kell

A taxisoknak szájmaszkot kell viselniük és minden utas után ki kell fertőtleníteniük az autót. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy a hátsó üléseken utazzanak, a taxisoknak pedig azt, hogy szigeteljék el magukat az utastértől.

Az autók fertőtlenítése az autósiskoláknál is érvényes, amit minden tanonc után el kell végezni – főként a kormány és a sebváltó környékén. Motorkerékpárok esetén a diáknak saját sisakkal és védőfelszereléssel kell rendelkeznie.

A fodrászatokban és kozmetikai szalonokban is kötelező a szájmaszk viselése, valamint a helyiségek rendszeres fertőtlenítése. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor specifikus tevékenységet végeznek, például arckozmetikázást, hajvágást, illetve hajmosást.

Nem egyértelmű szabályok a sportban

Továbbra sem egyértelmű, hogy az alacsonyabb osztályú sportklubok, illetve ificsapatok végezhetnek-e szabadtéri edzéseket.

A beltéri, csoportos, szabadidős sporttevékenységeknél nem találkozhatnak egyszerre több mint hatan. Ez főként azokat érinti, akik a barátaikkal szoktak összejönni egyet focizni vagy röplabdázni.

Betiltottak minden versenysportot, a nemzetközi mérkőzéseken kívül csupán az öt fő sportág (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, röplabda, kézilabda) élvonalában rendezhetnek mérkőzéseket – mindezt közönség nélkül.

A Közegészségügyi Hivatal engedélyezi az elit sportversenyek lebonyolításához szükséges összes tömegrendezvényt is. Hogy ez csupán technikai és szervezői támogatást jelent-e a mérkőzéseknél, vagy az edzésekre is vonatkozik, azt a hivatal később pontosítja.



(DenníkN)