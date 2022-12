Ponty, harcsa, csuka, pisztráng vagy süllő? Melyik kerüljön a karácsonyi asztalra?

A legtöbb családban a karácsonyi vacsora egyik elengedhetetlen és hagyományos főszereplői a friss halból készült fogások. De vajon hol is szerezzük be a karácsonyi vacsorához szükséges legfőbb hozzávalót? Ajánlott egyenesen a haltenyésztőtől, illetve halárustól megvásárolni a friss halat. December 23-ig Ön is könnyedén beszerezheti a karácsonyi asztalra szánt friss halat, ugyanis idén is lesz halárusítás Dunaszerdahelyen. A megvásárolt halat megvárásra meg is tisztítják ön helyett!