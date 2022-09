Porlasztótípusok és tisztításuk házilag

Az egyes porlasztótípusok különböző karbantartási igényűek lehetnek, de tisztításuk házilag is megoldható. Ebben a cikkben megnézzük a különböző fúvókákat és tisztításuk szükségességét, módszerét.

Számos felhasználási terület

Ha csak megnézzük a Monojet fúvóka kínálatát, máris láthatjuk, hogy mennyire szerteágazóak a felhasználási lehetőségek. Számos iparágban jelen vannak, köszönhetően a többféle alkalmazási és felhasználási területeiknek.

Kiválóan megállják a helyüket ipari mosóberendezések vagy tartálymosó és öblítő berendezések esetén. Alkalmazzák őket párásításhoz, porlasztáshoz, hűtéshez és kenési feladatokra is. Magasnyomású mosókba, levegőfüggöny létrehozásához vagy épp lefúváshoz, szárításhoz is tökéletesen alkalmazhatóak. Káros gázok megkötésére és gázok mosására is használják őket, vagy épp levegőfüggöny létrehozására, ahogy felülettisztításra, előkezelésre és felületek előkészítésére is.

Sok eltérő fúvókatípus létezik

Mint látható, igazán szerteágazóak azon területek, melyeknél bevethetőek a fúvókák. Azonban ez megköveteli azt is, hogy sokféle típus közül lehessen választani. Amikor egy adott feladathoz keressük a leginkább megfelelő fúvókát, akkor sokat tud segíteni egy alkalmazástechnikus és tanácsadó.

Számos különbség van az egyes típusok között. Más lehet a kialakításuk és a szerkezeti felépítésük. Ezek pedig a beépítés során különböző feltételek érvényesülését követelhetik meg például a szerelvények vagy a szűrés terén.

A különböző fúvókatípusok a nem megfelelő szűrés miatt vagy annak teljes hiánya következtében eltömődhetnek. Ez esetben tisztításra lesz szükség, amit általában házilag, saját maguknak meg szoktak oldani a felhasználók.

Fúvókatípusok és tisztításuk házilag

Nézzük meg, hogy a különböző fúvókatípusok esetén van-e szükség tisztításra, és ha igen, akkor mi a megfelelő módszere.

A telekúp fúvóka eltömődésre hajlamos. Épp ezért szüksége van szűrésre (a legszűkebb keresztmetszet egyharmadára kell szűrni). Így elkerülhetőek az eltömődések. Ha mégis gond lenne, akkor a kimenő furaton tű szurkálásával megoldható a probléma, bár nem ajánlott, mert deformálódást okozhat. Ehelyett a szétszerelhető típusokat szedjük szét és tisztítsuk meg. Ami nem ilyen, ott a vegyszeres átmosás és átöblítés jelent megoldást. Vagy a magas nyomás ráengedése.

Lapossugár fúvóka esetén a savazás lehet a jó megoldás. Egy éjszakán át tartó áztatás elég is. Ha viszont fém fúvókáról van szó, akkor ugyanaz az eljárás, mint a telekúposnál.

A pneumatikus fúvókák jellemzően szétszedés útján tisztíthatóak. De kapható hozzájuk tisztítótű is, amivel kilökhetőek a benne ragadt szilárd szemcsék.

A tangenciális fúvókák szintén pofonegyszerűen újra tökéletesen fognak működni egy szétszerelés és alapos tisztítás után.

A kúppalást fúvókák esetén fokozottan fontos a megfelelő szűrés, mert nehezen (jellemzően savazással) tisztíthatók. Ebből is jól látható, hogy mennyire fontos a szűrés megléte és a megfelelő finomság kiválasztása.

