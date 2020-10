Portugál Nagydíj - Zárt kapus lehet a Forma-1-es versenyhétvége

A portugál egészségügyi hatóság (DGS) fontolgatja, hogy a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében engedélyezze-e nézők jelenlétét a közelgő sporteseményeken, például a jövő hétvégi Forma-1-es versenyhétvégén, amelyre már több ezer jegyet eladtak.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Graca Freitas, a DGS vezetője elmondta, a másik mérlegelt lehetőség a nézők számának csökkentése. Hozzátette, a döntésnél figyelembe vették a régió járványügyi helyzetét, és az esemény jellegét.

Az ország déli részén fekvő portimaói versenypálya igazgatója szerint a háromnapos nagydíjra már augusztusig elfogyott körülbelül 28 ezer jegy, de már akkor figyelmeztették a vásárlókat, hogy a világjárvány súlyosbodása esetén nem engedik be őket, és a belépőket visszaváltják.

Az idei Forma-1-es versenyek számát 22-ről 17-re csökkentették, és azt is csak júliusban jelentették be, hogy a portimaói pálya is házigazda lesz a mostani szezonban. Portugáliában tér vissza a VIP-vendégek számára létrehozott exkluzív Paddock Club szolgáltatás.

(MTI)