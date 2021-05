A poszt-covidról faggatnak szakembereket Dunaszerdahelyen

Az esemény szervezője Bindics László, aki nemrégiben maga is átesett a koronavíruson. „Februárban kerültem a dunaszerdahelyi kórház covid-osztályára. Nagyon rossz állapotban voltam, a kórházi dolgozók viszont megtettek értem mindent.

Nem egyedül voltam ott, sokan mások is igényelték a törődésüket, és ők fáradtságot nem ismerve tették is a dolgukat. A kórházban átéltek igencsak megérintettek engem. Ez az, ami arra ösztönzött, hogy megszervezzem ezt a beszélgetőestet. Szeretném, ha minél többekhez eljutnának az információk, hiszen most ez a legfontosabb”