Pozitív koronavírustesztek az Atlético női csapatánál is

Megszakította a felkészülését a női labdarúgó Bajnokok Ligája portugáliai minitornájára az Atlético Madrid együttese, miután a férficsapathoz hasonlóan náluk is volt pozitív koronavírusteszt.

Fotó: TASR/AP

A klub szerdai bejelentése szerint a játékosok és a szakmai stáb tagjai közül négyen fertőződtek meg, ők házi karanténba kerültek, a csapat többi tagja pedig a szigorú előírások betartásával készülhet tovább.

Az Atlético női együttese jövő pénteken lépne pályára a Barcelona ellen a női BL negyeddöntőjében. A férfiakhoz hasonlóan a női futballban is minitornán dől el a BL-trófea sorsa, a mecsseket Bilbaóban és San Sebastianban rendezik.

Hétfőn jelentették be, hogy az Atlético férficsapatában az argentin Angel Correa és a horvát Sime Vrsaljko tesztje lett pozitív, így ők is karanténba kerültek. Az együttes többi tagján újabb tesztet végeztek el, majd kedden a keret és a stáb elutazhatott Lisszabonba, ahol csütörtökön negyeddöntős összecsapás vár a madridiakra a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig ellen.

Spanyolország egyike azoknak az országoknak, ahol sok a fertőzött, a héten pedig annyira megugrott a pozitív tesztek száma, hogy Nyugat-Európában már a spanyoloknál van a legtöbb a regisztrált eset.



MTI