Pozitív lett a tesztje a Legfőbb Ügyészség vezetőjének, ettől még beugrott a melóba, Matovič ki is akadt rá

A Legfőbb Ügyészséget vezető főügyészhelyettes, Viera Kováčiková elment letesztelni magát, aztán amikor kiderült, hogy pozitív az eredménye, ahelyett, hogy karanténba vonult volna, beugrott az irodájába. Nem kellett volna. A kormányfő is morog emiatt, ami még hagyján, de a rendőrség is vizsgálódik, mi történt.

Illusztráció (wikipédia)

Mindez múlt csütörtökön történt. Kováčikován ugyanazt az antigénes tesztet végezték el, amivel szinte az egész országot is letesztelték a hétvégén. Aztán amikor kijött a számára lehangoló pozitív eredmény, fogta magát, és bekukkantott az ügyészségi irodájába. Azt mondja, csupán azért, mert át akarta adni a megkezdett munkát a kollégáinak, hiszen tudta, neki most pár napig szobafogság jut osztályrészül. A koronavírusos szabályok megsértése miatt sok kollégája felháborodott a Legfőbb Ügyészségen és a rendőrség is jelezte, megvizsgálja az esetet.

Az eset nem kerülte el a kormányfő figyelmét sem, aki arra figyelmezetett a közösségi oldalán, hogy a törvények előtt mindannyian egyenlőek vagyunk, és Kováčiková eljárása nem volt kóser.

A vezető ügyész eljárása tényleg nem érdemel jó pontot, ugyanakkor a mentségére szól, hogy időközben elrendelte, a Speciális Ügyészség egyes főosztályainak vezetői vizsgálják felül az összes olyan esetet, melyet Dušan Kováčik speciális ügyész felügyelt. Arról a Kováčikról van szó, akit a hatóságok vizsgálati fogságba parancsoltak, és akire rátapadt a 61:0-ás gúnynév, utalva arra, hogy sokáig egyetlen ügyben sem tett vádemelést, ami a rendőrségtől elé került.

(DenníkN/para)