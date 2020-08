Pozsony megyében a legfiatalabb új fertőzött egy 12 éves gyerek

A 26 COVID-19-pozitív esetből, amelyeket szerdán (augusztus 26.) vettek nyilvántartásba Pozsony megyében, 15 fertőzött férfi, 11 pedig nő. A legidősebb 68, a legfiatalabb 12 éves. Ezt a Pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) tette közzé a közösségi hálón csütörtökön.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Az új fertőzöttek többsége külföldi, ők Ukrajnából hozták be a vírust. Olyan személyek is vannak köztük, akik külföldről való hazatérésük után regisztráltatták magukat. A COVID-19-pozitív páciensek egy része ezúttal is kontaktszemély, őket a RÚZV munkatársai kutatták fel.

Szerdán 90 új koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba Szlovákiában. A laboratóriumokban összesen 3636 mintán végezték el a tesztet.

TASR