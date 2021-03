A Pozsony Megyei Önkormányzat közel 10 ezer személyt oltott már be, mostantól a súlyos fogyatékossággal élők is regisztrálhatnak

A Pozsony Megyei Önkormányzat négy hétvége alatt 10 ezer személyt oltott be koronavírus elleni vakcinával.

A megyei önkormányzat képviselői erről a vasárnapi sajtótájékoztatójukon adtak hírt a fővárosi Nemzeti Futballstadionban.

A képviselők elmondták, megnyitották a regisztrációt a súlyos fogyatékossággal élő emberek számára, illetve az egészségügyi biztosítókkal együttműködve megszólítják a súlyos betegségben – mint például sclerosis multiplex vagy leukémia – szenvedőket is.

Az oltás menetét zökkenőmentesnek írták le, elmondásuk szerint a legnagyobb problémát az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja által biztosított oltási listákban előforduló hibák okozzák.

„Még mindig előfordul, hogy egy időpontra több érdeklődőt is berendelnek, illetve olyan esetekről is tudunk, amikor egy személy három SMS-t is kapott, melyben mindig megvéltoztatták az oltási időpontját“