Pozsonyban brutálisan magas a részvétel, Nyitrán sem panaszkodhatnak

Sokan szavaznak például Pozsonyújvárosban, Marek Tettinger, a városrész szóvivője azt mondta, „brutálisan magas a részvétel”. Ružinovban szintén magasabb a részvétel, mint a négy évvel ezelőtti parlamenti választáson, a választási bizottság tagjai szerint „a korábbi választásokhoz viszonyítva jóval nagyobb az érdeklődés”, fiatalok és idősek egyaránt szavaznak, néhány helyen itt is várakozni kell.

Ligetfaluban is ugyanez a helyzet, volt, ahol már kétszer ki kellett üríteni a szavazóurnát, mert megtelt. A szavazás nyugodt körülmények között zajlik, komoly incidens eddig nem történt, attól eltekintve, hogy néhányan úgy akartak szavazni, hogy elfelejtették átvenni a választói igazolványukat, néhány bizottsági tag pedig reggelre megbetegedett, ezért őket póttagokkal kellett helyettesíteni.

Magas érdeklődésről számolnak be az egyes nyitrai választókerületekben is. Ezt a település több választókörzetében is megerősítették. A hatodik választási körzetben például korábban alig jártak szavazni, "ma meg meg sem állunk reggeltől, az emberek szünet nélkül áramlanak ”- erősítette meg Tomáš Holúbek a körzet illetékese.

