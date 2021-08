Pozsonyban már azt latolgatják, mennyi hiányzik ahhoz, hogy megvédjék a vakcinafóbiásokat is

A pozsonyiak 58 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcina első adagjával. A védőoltás második dózisát a fővárosiak 54 százaléka kapta meg.

Fotó: TASR

Pozsonynak így esélye van arra, hogy kollektív védettséget érjen el a Covid-19 ellen. E cél eléréséhez arra van szükség, hogy a település lakosságának legalább 75 százaléka megkapja a szérumot. "Ha elegendő személyt oltunk be, akkor a nyájimmunitás képes lesz megvédeni a be nem oltottakat is, mert nem lesznek adottak a feltételek a vírus közösségi terjedéséhez"-szögezte le a pozsonyi önkormányzat.

Ennek érdekében a főváros a pozsonyi közlekedési vállalattal közösen akciót indít, amelynek során 60 darab egész éveses bérlet lehet elnyerni. Így akarják motiválni azokat, akik még nem döntötték el, hogy elfogadják-e a tudomány álláspontját, és egyben jutalmazni is szeretnék azokat, akik már átestek az oltáson.

TASR