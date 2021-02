A pozsonyi Hilton rejtélyes 10. emeletén egyeztethettek az IT-megabizniszről, amely miatt Fico ismét izzadhat

Emiatt csücsül most rácsok mögött a Fico-kormányok adóhatósági igazgatója, František Imrecze.

František Imrecze (Fotó: SITA-archív)

Múlt pénteken vette őrizetbe a rendőrség František Imreczét, a Pénzügyi Hatóság korábbi igazgatóját.

A nyomozók szerint Imrecze egy sokmilliós IT-tendert szőtt egy konkrét, Allexis nevű cégre, mely cég hátterében Imrecze egy barátja, Michal Suchoba vállalkozó, illetve az oligarcha Jozef Brhel áll.

Az őrizetbe vett személyek között van Milan Grega, a Pénzügyi Hatóság IT-osztályának korábbi igazgatója, Jana Rovčaninová, az Allexis ügyvezetője és Jozef Brhel testvére, Peter is.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az államnak 42 millió euró kára keletkezhetett az ügyletből, az erről szóló szerződést titkosították.

Imrecze vizsgálati fogságáról hétfőn dönt első fokon a bíróság

Kiderült néhány részlet arról a megabiszniszről, ami az őrizetbe vett és idegenvagyon hűtlen kezelésével valamint korrupcióval gyanúsított személyek részvételével zajlott le. A Denník N közlése szerint a fent említett személyek meggyanúsítása nagyban Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi osztályának egykori vezetője vallomásán alapszik, aki szeptemberi letartóztatása után elkezdett együttműködni a rendőrséggel, az ősz folyamán pedig ennek köszönhetően szabadlábra került.

Imrecze, Brhel, Grega és Makó állítólag a pozsonyi Hilton hotel rejtélyes 10. emeletén találkozgattak. A hotel a Smerhez közeli Juraj Široký tulajdonában van, de Brhelnek is van benne tulajdonrésze, illetve irodái. Ugyancsak ebben a hotelben töltött el jópár éjszakát Robert Fico Smer-elnök joggyakornok barátnőjével, és Marian Kočner egykori jobbkeze, Peter Tóth szerint a hotel egy rejtélyes szintjén találkozgattak egymással a Smerhez közeli oligarchák, mint Široký, Brhel és Miroslav Výboh, valamint Robert Fico és Robert Kaliňák.

Az Allexis cég mögött álló Suchobában Imrecze aztán annak irodájában, a pozsonyi Mierová utcában, valamint a River Parkban lévő lakásában találkozott. Makó vallomása szerint az egész ügylet személyre szabása olyan módon zajlott, hogy Suchoba konkrét információs technológiai megoldásokat szállított le Imreczének, amit ő aztán beleszőtt a pénzügyőrség adócsalásokkal kapcsolatos akciótervébe, illetve az IT-rendszerükkel kapcsolatos tenderekbe.

A hatóságon belül Imrecze, Grega, valamint további vezető beosztású tisztviselők döntöttek a konkrét megoldások megrendeléséről. Közéjük tartozik az a Daniel Čech is, aki szintén egy főosztályvezető volt az intézménynél, és a jelek szerint szintén együttműködik a rendőrséggel. Makó szerint a Pénzügyi Hatóság végül azt a megoldást választotta, amiben Imrecze és Suchoba megegyeztek. A tenderből származó profitot Suchobánál tartották, és mindenkinek megvolt a saját részaránya belőle.

Čech vallomásában pedig arról is szót ejtett, hogy Suchobával és Imreczével előbbi limbachi házában is találkozgattak, ahol a Pénzügyi Hatóság személyzeti kérdéseiről, valamint IT-megrendelésekről egyeztettek, konkrétabban arról, hogy az ilyesmiket minden esetben az Allexisre kell szabni. Čech állítólag azt is bevallotta, hogy az egyik tender után ő is kapott 50 ezer eurós kenőpénzt.

A rendőrségi iratokból a Denník N cikke szerint kiderül az is, hogy az egyes megrendelésekből Brhel is kapott részesedést. A vallomások szerint Imreczével az volt a terv, hogy azt követően rendezik a bizniszt, miután távozik a Pénzügyi Hatóság éléről. Ez végül 2018 szeptemberében történt meg, egy ettől teljesen független ügyben.

(Denník N)