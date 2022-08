A pozsonyi repülőtér felszállópályájáról betanított ragadozómadarak és vadászkutyák segítségével próbálják elriasztani az odatévedő állatokat

A pozsonyi M.R. Štefánik repülőtéren kiképzett ragadozómadarak és vadászkutyák segítségével próbálják elriasztani az odatévedő állatokat.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

Vadászfegyvereket, repeszpisztolyt, riasztó- és figyelmeztető hangokat is használnak a felszállópáya közelében az állatok elriasztására. A prágai repülőtérrel együtt a pozsonyi repülőtér az elsők között vezetett be ilyen ijesztgetési módszereket az 1980-as években, és azóta is alkalmazza. Minderről Veronika Hauswaldová, a pozsonyi repülőtér PR-szakértője tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

"A repülőtéren állandó, úgynevezett biológiai védelem működik, amely jelenleg megelőző módszereket alkalmaz az állatok megijesztésére"

- mondta Hauswaldová.

Elmondta, hogy a repülőtér területét és környékét éjjel-nappal figyelik a reptéri alkalmazottak. Szerinte az elsődleges intézkedés a megelőzés, vagyis az állatok számára vonzó helyek felszámolása.

„A repülőtér területén és azon kívül azonban a kihirdetett ornitológiai zónák miatt ez nem lehetséges olyan mértékben, mint az a repülőtér számára ez kívánatos lenne”

– mondta Hauswaldová. Beszélt arról is, hogy az ürgék a közelmúltban Szlovákia egyik legnagyobb kolóniáját hozta létre a pozsonyi repülőtér környékén, így a ragadozómadarak számára nagy vonzereje lett a területnek.

"Az ürge és a kis növényevők könnyű prédája azoknak a ragadozómadaraknak, amelyek a Kárpátokból repülnek a felszálló-leszállási területek fölé, ahol fennáll a veszélye annak, hogy összeütköznek a repülőgéppel"

- tette hozzá.

Az M.R. Štefánik Repülőtér csatlakozott a LIFE nemzetközi projekthez, amelynek célja a faj visszaállítása eredeti élőhelyére, ahonnan korábban az emberi tevékenység kiszorította.

"Évente több száz ürgét fognak be és helyeznek át a projekt keretében"

- tette hozzá Hauswaldová.

A pozsonyi repülőtér minden évben arra kéri a környező területek tulajdonosait, hogy tartsák tiszteletben az ajánlott növényfajták ültetését, hogy minimálisra csökkentsék az élelmiszerek vonzerejét a repülésra alkalmas madarak számára.

A szlovák főváros repülőterén a nyári hónapokban megnőtt az állatokkal való repülőgép-ütközések száma. A madárrajok megnövekedett előfordulása miatt júliustól augusztus végéig figyelmeztetés van érvényben a repülőtéren.

TASR/para