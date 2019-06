Pozsonynak 431 ezer lakosa van. Ja, nem – 600 ezer!

Pozsonyban nappal 682 ezer, éjszaka 633 ezer aktív SIM kártyát mértek - írja a Denník N. Ez alapján a szakemberek szerint feltételezhető, hogy Pozsonyban a 432 ezer bejelentett helyett több mint 600 ezer lakosa van. Ez ugyan nem pontos adat, mert akadnak, akik két SIM kártyával is rendelkeznek, ugyanakkor a kisgyerekeknek és némely idősnek sincs saját SIM kártyája. A külföldi SIM kártyák ebben a mérésben nincsenek benne, csak a hazaiak.

Tény, hogy napközben dolgozni, és iskolába is sokan járnak be oda, az éjszakai adathoz viszont csak azok járulhatnak hozzá, akik akkor ott tartózkodnak. Torzítja az egészet az is, hogy Pozsonyban sok a főiskolás, akik kollégiumban vagy albérletben laknak, állandó lakhely nélkül, de attól még ott laknak. Mások viszont úgy laknak és dolgoznak Pozsonyban, hogy nem jelentkeztek át valamely környező vagy akár távolabbi régióból.

Martin Šveda, a tanulmány egyik szerzője közölte, becslésük konzervatív, ami azt jelenti, hogy ha minden részletet beleszámolunk, valószínűleg még magasabb szám jönne ki a pozsonyi lakosságra vonatkozóan.

További 130 ezer azon SIM kártyák száma, amely hétközben a Pozsonyi, illetve a Nagyszombati kerületből a fővárosba megy, és tízezrekben mérhető azoké, akik további kerületek egyes városaiból, községeiből mennek oda. A Market Locator nevű cég már két évvel ezelőtt is elvégzett egy hasonló mérést, és akkor 666 ezer SIM kártyát találtak a fővárosban.

Ami e tekintetben leginkább érinti a fővárost, hogy a hatalmas különbség miatt óriási lehet a kiesésük a visszatérített személyi jövedelemadóból. Ez az össze jelenleg mintegy 200 millió euró, ugyanakkor további 100 milliót jelentene, ha valós számokkal dolgoznának. A Denník N szemléltetendő, hogy ez mennyi pénz, közölt egy viszonyítási alapot: 70 millió euróba került az új Öreg-híd.

Erre a tényre hívta fel a figyelmet Matúš Vallo főpolgármester is még márciusban, amikor a tanulmány még nem készült el. Éppen ebből kifolyólag szeretné elérni, hogy a belügyminisztérium a jövőben egyszerűsítse az állandó lakhely átíratását, vagy hogy balti mintára ne kelljen a személyi igazolványon feltüntetni az állandó lakhelyet, így azt lakhelyváltoztatás esetén nem kellene megváltoztatni.

A pozsonyi városrészek polgármesterei az elmúlt években kampányoltak a lakosok körében a lakhelyátíratással, és ezt célozza Vallo parkolási rendszerének terve is, mely jóval magasabb parkolódíjat szab ki azokra, akik nem rendelkeznek pozsonyi állandó lakhellyel.

Kattints a nagyobb grafikonért!

A Market Locator a Pozsonyi és Nagyszombati kerület SIM kártyáit vizsgálta. Ebben a két megyében összesen 1,2 millióan élnek hivatalosan, ehhez képest 1,3 millió SIM kártyát mértek. Ennek harmada, mintegy 404 ezer azonban naponta másik településre tart - ebbe a dolgozók és az iskolások is beletartoznak.

A fővároshoz közeli járások közül a nagyszombatiból járnak legtöbben Pozsonyba, ez napi 11 ezret jelent. Ezután következik a Szenci, a Bazini és a Dunaszerdahelyi járás.

A vizsgálat szerint a városokat illetően Dunaszerdahelyről 2654 napi bejárót mértek, Somorjáról 2493-at, Nagymegyerről 838-at, Bősről 776-ot, Galántáról 2380-at.

Kattints a nagyobb grafikonért!

A tanulmány készítői szerint az adatok azt is megmutatják, hogy Nagyszombat nem működik kerületi központként, ugyanis az ide tartozó járások nem a megyei "főváros" vonzáskörzetébe tartoznak. Művileg fabrikált megyéről van szó, amelynek sem egyik végéből (Dunaszerdahely), sem a másikból (Szakolca) nem Nagyszombatba járnak a dolgozók. Martin Šveda szerint ez alapot szolgáltathat a jövőben a kerületek működéséről, területi felosztásáról szóló vitákhoz.

További érdekességet tár fel az a grafikon, mely megmutatja, hivatalos lakosságszámukkal összevetve mennyi SIM kártyát mértek a két megye egyes városaiban éjszaka.

Eszerint több városban nagyjából megegyezik a lakosok száma a SIM kártyákéval, ám a legnagyobb, mintegy 8 ezres különbség például Dunaszerdahelyen van, ami azt jelenti, hogy ennyi dunaszerdahelyi SIM kártya tulajdonosa nem ebben a városban alszik (lehet szó közép- és főiskolásokról, dolgozókról is)

Kattints a nagyobb grafikonért!

(Denník N)