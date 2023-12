A prágai tömeggyilkosság elkövetőjének édesanyja teljesen összeomlott, pszichológus felügyelete alatt áll

December 21-én tragikus tömeggyilkosság történt Prágában. A 24 éves David K. először a Károly Egyetem Jan Palach téri épületében gyilkolt, majd annak erkélyéről nyitott tüzet az utcán lévőkre. A történtek rengeteg fájdalmat hagytak maguk után, az elkövető családját is sokkolta az eset.

Kép forrása: polícia čr

A Plus JEDEN DEŇ szerkesztősége megnézte, milyen a hangulat David lakhelyénél. A szomszédok közül többen is megjegyezték, hogyan élt a család. „A szülőket érdekelte, milyen felnőtt lesz Davidból. Az apja „rövid pórázon tartotta“, azt akarta, hogy felelősségteljes és szorgalmas legyen, semmi buli vagy csajozás, mindig tanulnia kellett” – magyarázta az egyik közeli szomszéd. „Ez szörnyű. Mi csak szomszédok vagyunk, el sem tudjuk képzelni, milyen lehet azoknak, akiket ez közvetlenül érint“ – tette hozzá.

A környékbeliek azt is hozzátették, hogy az elkövető édesanyja is életét veszthette volna a sorsdöntő napon. Azon a napon, amikor David meggyilkolta az apját, Romana K. dolgozott. „Ez mentette meg az életét“ – mondták a portálnak. Davidnak van egy nővére is, akiről nincs információ.

A szomszédok közlése szerint David édesanyjának állapota nagyon rossz.“Pszichológusok felügyelete alatt áll, nagyon súlyos állapotban van. Nyugtatókat kapott, teljesen megrendült és összezuhant“ – tudta meg név nélküli forrásból a Blesk.sk.

A családot jelenleg a nyilvánosság dühe fenyegeti, emiatt rendőri védelem alatt állnak. Házuk körül egy kegyhelyet hoztak létre David apja emlékének tiszteletére. „Itt is meghalt egy ártatlan ember „– magyarázta a gyertyát gyújtani érkező nő.

