Prájdszezonban a homofóbia is virágzik, szárba, virágba szökkenek a sokszínűség ellenségei, a rettegők, bérrettegők, politikai pecsenyesütők, na meg az eléggé és nagyon butuskák is.

Szlovákia-szerte ugyancsak erdőt (már ami maradt belőlük)-mezőt beborít a konzervatív családvédelem leple (szarkofágja) és a halálkultúra elleni szellemi-erkölcsi szózatpajzs.

Nem alacsonyodunk le az egyes prájdokat kommentelők szintjére, a tömeges irtózás (buzizást, betiltást, büntetést, herélést, miegymást követelés) bűzében most nem mártózunk meg. Ugorjunk egyenesen az elithez.

Az év homofóbja cím büszke viselője idehaza Harabin, nem mellékesen a legfelsőbb bíróság feledhetetlen talárosa lett.

Aszonta: "Nie je možné, aby na základných školách naše deti učili dvaja homosexuáli, čo je v rozpore s ústavou". (Nem lehetséges, hogy az általános iskolákban két homoszexuális tanítsa gyermekeinket, ami ellentétes az alkotmánnyal.) Erről most a grammatikai fölény és a retorikai csúcsteljesítmény pátoszát félrelebbentve csak annyit tartok fontosnak megjegyezni: tényleg. Szlovákiában olyan 2000 állami, egyházi és magán általános iskola működik. Valóban el sem tudom képzelni, hogy két fő ennyi iskolában tanítsa a Harabinnal közös gyermekeinket. Egyfelől ugye, az ezer suli / koponya, na az még egy heterónak is sok lenne. Másfelől nemigen van annyi közös gyermekünk Harabinnal (nekem például egyetlen egy sincsen, pedig nem is vagyok ortodox családvédő) hogy megtöltsünk 2000 sulit. Neki meg a Wiki szerint 4 van, de az a legjobb esetben is csak az anyjukkal közös. Ráadásul nem is feltétlenül iskolás korúak… Olvasgatom az alkotmányt, de abban meg nem lelem a bekezdést, amely a Harabinnal közös gyermekek iskoláztatásának alkotmányos kérdéseit tisztázná. Bizonyára nem vagyok én ebből az ellentétességből alkotmányjogilag eléggé felkészült.

Idén nem kapott díjat, de mivel már csak a Smer szélsőbalos Szovjetunió-rajongóit és Kotlebáék, valamint más szélsőjobbosok ultrakonzervatívjait (elnézést a nem egészen korrekt terminológiáért, itt így értik) képes talán még elszipkázni Andrej Kapitánydoktor Danko, azért igyekezett. El kell ismerni.

Nekiment ugyanis Šefčovičnak, tehát most épp a Smernek (mit gondol vajon a saját jövőbeli koalíciós potenciáljáról az ilyen…???), amiért az meleg, sőt gyermeket béranyától vállaló aszisztenst melenget a kebelén. Vagy valami ilyesmi. És ha a Smer jelöltje nem is tudni, mit nem csinál, akkor izé. „…aby sa nepodieľal na eticky neprijateľných manipuláciách homosexuálnej komunity s novorodencami.” (Ne vegyen részt a homoszexuális közösség etikai szempontból elfogadhatatlan manipulációiban az újszülöttekkel.) Arról nem szól a fáma, sem az alkotmány, hogy jogi szempontból mi számít újszülött-manipulációnak. Így azt elfogadhatatlannak címkézni is problematikus lehet. Főleg innen oda, hiszen az izraeli-francia pár Berlinben él. Nem vagyok meggyőzve a diktátornyalogató Danko részéről, vajon a szlovák alkotmány, amely Harabin szerint kizárja a homoszexuális párok általános iskolai oktatói alkalmazását, rendelkezik-e a francia-izraeli házaspárok gyermekgondozási szabadságáról.

Arról viszont meg vagyok győzve, hogy nem a melegség okozza mindezt. De nem is a kánikula…