Premier League - A címvédő nyerte az év első mérkőzését

A címvédő és listavezető Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a házigazda Arsenalt az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának nyitómérkőzésén, a 2022-es esztendő első találkozóján.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az első félidőben jobban futballozott, többet támadott az Arsenal és Bukayo Saka révén a 31. percben meg is szerezte a vezetést. A második játékrészt is lendületesen kezdte a londoni csapat, de aztán a City Granit Xhaka szabálytalansága miatt büntetőhöz jutott, amit Riyad Mahrez kihasznált. Nem sokkal később Gabriel kiállításával emberhátrányba és ezzel nehéz helyzetbe került az Arsenal, s nem is bírta ki az utolsó percek City-nyomását: Rodri a ráadásban megszerezte a győztes gólt a vendégeknek.

A címvédő manchesteri csapat sorozatban 11. sikerét aratta a Premier League-ben, legutóbb október 30-án vesztett pontokat. A fővárosiaknak megszakadt a négymeccses győzelmi sorozata.

Az évnyitó találkozóról hiányozott az Ágyúsok spanyol vezetőedzője, Mikel Arteta, mivel másodszor is kontaktusba került Covid-fertőzöttel, ezért karanténba kellett vonulnia.

Premier League, 21. forduló:



Arsenal-Manchester City 1-2 (1-0)

később:

Watford-Tottenham Hotspur 16.00

Crystal Palace-West Ham United 18.30

Leicester City-Norwich City - elhalasztva

vasárnap:

Brentford-Aston Villa 15.00

Everton-Brighton 15.00

Leeds United-Burnley 15.00

Chelsea-Liverpool 17.30

Southampton-Newcastle United - elhalasztva

hétfőn:

Manchester United-Wolverhampton Wanderers 18.30

(MTI)