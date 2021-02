Premier League: Halálos fenyegetéseket kapott az egyik játékvezető

A hétvégén nem szeretne mérkőzést vezetni Mike Dean, mert ő és a családja halálos fenyegetéseket kapott, miután két - utólag törölt - piros lapot mutatott fel a múlt héten az angol labdarúgó Premier League-ben.

Forrás: BBC

Az élvonalban 2000 óta ténykedő 52 éves játékvezető kedden Jan Bednareket, a Southampton védőjét állította ki a Manchester United elleni mérkőzésen, majd szombaton a középpályás Tomáš Součeket, amikor a West Ham United a Fulhammel játszott. Fellebbezésre utóbb mindkét piros lapot törölte a szövetség.

Angol sajtóértesülés szerint Dean kérte, hogy a hétvégén a PL-ben mentesítsék őt a mérkőzésvezetés feladata alól, ugyanakkor szerdán az FA Kupában szerephez jut: a BBC szerint az övé a Leicester City-Brighton találkozó.

Mike Riley, a játékvezetői testület vezetője teljes mértékben egyetért azzal, hogy Dean a fenyegetésekről tájékoztatta a rendőrséget.

"A fenyegetések és az ilyen jellegű túlkapások teljes mértékben elfogadhatatlanok, ezért mi egyértelműen helyeseljük Mike döntését, hogy a családjához eljutott üzenetek miatt a rendőrséghez fordult. Senki nem lehet áldozata ilyen förtelmes üzeneteknek" - szögezte le.

A játékvezető a keddi mérkőzés 86. percében állította ki a lengyel Bednareket, miután úgy ítélte meg, hogy szabálytalanul akadályozta a gólhelyzetben lévő francia Anthony Martialt, az MU támadóját. A Southampton utóbb fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen, mert álláspontja szerint Martial már az előtt elesett, hogy Bednarek hozzáért volna. Dean a találkozón a felvételek megtekintése után is tartotta magát eredeti döntéséhez. Az Old Traffordon játszott mérkőzést az MU 9-0-ra nyerte.

A gól nélküli döntetlennel zárult szombati találkozón a játékvezető a cseh Součeket azért küldte le a pályáról a 97. percben, mert a szerb Aleksandar Mitrovic arcába könyökölt, noha ez vétlen mozdulatnak tűnt. A videobírós visszajátszás igénybe vétele után ugyancsak tartotta magát ahhoz, hogy az eset piros lapot ér.



MTI