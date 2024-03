Premier League: Ismét döntetlent játszott egymással a Liverpool és a Manchester City

A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Manchester Cityvel az angol labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának rangadóján.

Fotó: TASR/AP

A két gárda - amely ősszel ugyancsak 1-1-re végzett egymással - remek iramú meccset vívott. A találkozót a vendégek kezdték jobban és veszélyesebben, s a 23. percben John Stones közeli góljával a vezetést is megszerezték. A hazaiak a játékrész második felére magukra találtak és több lehetőséget is kialakítottak, ám a befejezésbe rendre hiba csúszott. A félidőben egyedül Szoboszlai találta el a manchesteri kaput a Liverpoolból.

A második játékrészben is maradt a nagy tempó, a játék élvezetes volt, és bár a Liverpool tűnt meggyőzőbbnek, Josep Guardiola együttese is szerezhetett volna több gólt is. Végül a feleknek meg kellett elégedniük az egy ponttal, aminek minden bizonnyal az Arsenal örül a legjobban, mivel ezáltal - jobb gólkülönbsége miatt - az első helyre kerül.

Szoboszlai Dominik a 61. percig volt a pályán.



Premier League, 28. forduló:

Aston Villa-Tottenham Hotspur 0-4 (0-0)

Brighton-Nottingham Forest 1-0 (1-0)

West Ham United-Burnley 2-2 (0-2)

Liverpool FC-Manchester City 1-1 (0-1)

szombaton játszották:

Arsenal-Brentford 2-1 (1-1)

Manchester United-Everton 2-0 (2-0)

Bournemouth-Sheffield United 2-2 (0-1)

Crystal Palace-Luton Town 1-1 (1-0)

Wolverhampton Wanderers-Fulham 2-1 (0-0)

hétfőn játsszák:

Chelsea-Newcastle United 21.00



A tabella:

1. Arsenal 28 70-24 64 pont

2. Liverpool FC 28 65-26 64

3. Manchester City 28 63-28 63

4. Aston Villa 28 59-41 55

5. Tottenham Hotspur 27 59-39 53

6. Manchester United 28 39-39 47

7. West Ham United 27 45-49 43

8. Brighton 28 50-44 42

9. Wolverhampton 28 42-44 41

10. Newcastle United 27 57-45 40

11. Chelsea 26 44-43 36

12. Fulham 28 40-44 35

13. Bournemouth 27 37-49 32

14. Crystal Palace 28 33-48 29

15. Brentford 28 40-52 26

16. Everton 28 29-39 25

17. Nottingham Forest 28 34-50 24

18. Luton Town 27 38-55 21

19. Burnley 28 27-62 14

20. Sheffield United 28 24-74 14



(MTI)