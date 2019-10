Premier League - Wenger szerint Pochettino kiváló edző

A 69 éves Wenger egy interjúban védte meg kollégáját, akivel a két ősi rivális egyesület összecsapásain többször is találkoztak. A francia edző 22 évig irányította az Arsenalt, és bár a 2003/04-es szezonban veretlenül nyerte meg a Premier League-et, a Bajnokok Ligája-trófeát nem sikerült elhódítania a csapattal. Hiába a három bajnoki cím, valamint számos FA Kupa- és Ligakupa-diadal, a szurkolók összességében elégedetlenek voltak Wenger eredményeivel, és a szakember szerint most valami hasonló történik Pochettinóval is, aki öt idény alatt nem nyert trófeát a Tottenhammel.

"Amikor a klubhoz szerződött, elkezdett valamit felépíteni egy fiatal generációval, de a drukkerek minden évben többet és többet akarnak"

- nyilatkozta Wenger.

"Átéltem én is ezt az Arsenalnál, hiszen sorozatban húsz évig az első négyben voltunk a Premier League-ben, ez mégsem volt elegendő."

A francia tréner szerint a Tottenham most egy kicsit instabilnak tűnik, hiányzik a csapatból az a fajta egység, amelyet ellenfélként Wenger még néhány évvel ezelőtt többször is megtapasztalt.

"Pochettino nagyon jó munkát végzett, ezt mindenki elismeri, de ha négy-öt évig hozol egy szintet, akkor már nem számít, mennyire jó az, amit csinálsz, meg kell mutatnod, hogy még annál is többet tudsz elérni, és ő most ebben a helyzetben van"

- mondta Wenger.

A Tottenham nyolc forduló után kilencedik a Premier League-ben, legutóbbi tíz idegenbeli mérkőzéséből pedig egyet sem tudott megnyerni, múlt szombaton 3-0-ra kapott ki a Brighton vendégeként. A Bajnokok Ligája előző kiírásában ezüstérmes együttes legutóbb 7-2-es vereséget szenvedett saját közönsége előtt a Bayern Münchentől, a Ligakupában pedig a negyedosztályú Colchester United búcsúztatta.

"Pochettino tisztában van vele, hogy valami nincs rendben a csapatnál, de rendbe fogja hozni a dolgokat, ebben biztos vagyok"

- vélekedett Wenger, aki hozzátette, mindig is nagyon kedvelte az argentin edzőt. "Csendes, tisztelettudó, motivált és sokat dolgozik, ráadásul a játékosai is nagyon tisztelik, ez pedig azt jelenti, hogy kiváló szakember".

(MTI)