Prigozsin reagált Putyin szavaira, közben kijelentette, hogy zsoldosaival készen állnak a halálra

Jevgenyij Prigozsin szerint Vlagyimir Putyin tévesen vádolja őt árulással. Mindezt arra reagálva mondta, hogy az orosz elnök egy rendkívüli televíziós beszédet tartott azután, hogy a Wagner-zsoldoshadsereg vezetője bejelentette, csapataival Moszkvába igyekeznek. A zsoldosvezér szerint továbbra is az "Anyaföldért harcolnak".

Jevgenyij Prigozsin Fotó: TASR/AP

Prigozsin azzal vádolta meg az orosz hivatalnokokat, hogy Ukrajnába és Afrikába küldték harcolni a zsoldosait, ahol a pénzt és a fegyvereiket is ellopták. A zsoldosvezér szerint most ezt használja fel az orosz hadsereg ellenük, mikor támadja a Wagner-csoportot. Azt is kijelentette, hogy az orosz vezetőség hiába támadja a zsoldosok járműoszlopait, ha nem tudnak célozni. Szerinte civil áldozatok esnek emiatt áldozatul.

Az Al Jazeera szerint Prigozsin egy hangüzenetben kijelentette, hogy „Mindannyian készen állunk a halálra. Mind a 25 ezren, majd még 25 ezren”, majd hozzátette „az orosz emberekért halunk meg”. (Egyelőre nem tudni biztosan, hogy hány ember áll Prigozsin rendelkezésére.)

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint Prigozsin emberei elfoglalhatták Rosztov fontos pontjait, továbbá már elérték Voronyezst is, amely 500 kilométerre fekszik az orosz fővárostól.

Előzmények:

(Telex, Al Jazeera)