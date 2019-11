Pro Urbe-díjat kapott Párkánytól Csicsay Alajos és Gyűgyi László

Az említett személyek a helyi önkormányzat rendkívüli, ünnepi ülésén szerda délután vehették át a díjakat. Szabó Eugen, Párkány polgármestere ünnepi beszédében kiemelte, Csicsay Alajos és Gyűgyi László egyaránt hozzájárultak Párkány és környéke oktatási, kulturális és művészeti élteének fejlődéséhez, a város jó hírének országos és nemzetközi szinten való öregbítéséhez.

„Alkotásaikra méltán büszke nemcsak Párkány, hanem a régió is, épp ezért mi is büszkék lehetünk rájuk. Tevékenységük arra is bizonyíték, hogy Párkány az oktatás, a nevelés, de a kultúra és a művészet területén is gazdagodott, erősödött a rendszerváltás után is“ – fogalmazott a polgármester.

Csicsay Alajos idén az oktatási minisztérium Szent Gorazd-emlékérmét is átvehette már. 1996-ban és 2002-ben Katedra-díjjal, 2007-ben Felvidéki Magyar Pedagógus díjjal illették. Csicsay Alajos hosszú évekig tevékenykedett a Szlovákiai Pedagógusok Szövetségében, valamint a Katedra Társaság elnöke is volt. Ezen túl ismert tanítói, igazgatói munkásságáról. Legújabb könyve egy szociográfia, mely a Csilizközről szól, említést téve egyebek mellett szülőfalujáról, Csiliznyáradról. Csicsay Alajos sokáig a Szlovákiai Pedagógusok Szövetségében is tevékenykedett és a Katedra Társaság elnöke is volt. Párkányban, Muzslán és környéként igazgatóként, tanítóként ismerik.

Gyűgyi László operatőr, fotográfus nevét Pozsonyban és Budapesten egyaránt ismerik. Számtalan hazai, országos tévés fesztiválon nyerte el az első díjat kiváló képalkotói munkájáért. Több könyvben is szerepeltek a felvételei. Gyűgyi László az ünnepségen megragadta az alkalmat és egy általa készített fotót ajándékozott Párkány városának, mely a még csonka Mária Valéria hidat és az esztergomi Bazilikát ábrázolja.

