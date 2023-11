Profi kártyáért utazik a lengyelországi világkupára Tichý Flórián, akit ismét az év erőemelőjének választottak (FOTÓK)

A többszörös szlovák bajnok, Európa- és világbajnok csallóközi erőemelő, Tichý Flórián a héten Lengyelországba utazik egy világkupára, ahol legfőbb célja, hogy megszerezze a profi kártyát. Időközben a hazai WUAP szövetség ismét megválasztotta az év erőemelőjének a kategóriájában.

Fotók: Tichý Flórián archívuma (1-17.), ill. Cséfalvay Á. András korábbi fotói (további képekért kattints a fotóra!)

A WUAP szövetség másodszor értékeli a legeredményesebb sportolókat, Tichý Flórián pedig akárcsak tavaly, idén is megszerezte a felnőtt férfi kategória legjobb erőemelője címet. A karácsonyi mellnyomóversennyel egybekötött díjátadóra december 9-én kerül sor Nyitrán.

"Mivel a szlovák bajnokságot sikerült megnyernem és az abszolút harmadik helyet is elhoztam, így mondhatom, hogy remekül kezdődött a szezonom. Június végén rendezték meg Csehországban az Európa-bajnokságot, amit szinten megnyertem és a legeredményesebb szlovák erőemelő lettem. Itt már az volt a cél, hogy ugyanezt az eredményt teljesítsem a bécsi világbajnokságon, ami szintén sikerült" – értékelte idei szezonját a sportoló.

Az Európa-bajnokság után fő célja a profi kártya megszerzése lett, ezt pedig nem akarta a véletlenre bízni. "Tökéletesen fel akartam készülni, így edzőhöz fordultam. Bajczer Csaba profi erőemelőt kértem meg, mivel számomra nagyon meggyőző volt az edzési stílusa. Júliusban kezdtünk el együtt dolgozni, ez idő alatt pedig nagyon sok mindent megtanított , szinte az összes fogásnem technikáját újraalapoztuk, az egész edzéstervem végre poweres lett, így nagyon elégedett vagyok" – mondta a Paraméternek Flórián.



Fotó: Cséfalvay Á. András - archív

A lengyelországi világkupára november 22. és 26. között kerül sor az XPC szövetség égisze alatt, itt pedig a légi (Dunaszerdahelyi járás) erőemelőnek lehetősége nyílik, hogy megszerezze a profi kártyát. "Ez azt jelenti, hogy a versenyzőnek a súlyához képest el kell érni 440 Schwarz-pontot, az én esetemben tehát a 67,5 kg kategóriában 607,5 kg totált kell hoznom. Ha megszerzem a pro-kártyát, akkor világszinten várhatóak lesznek a meghívásos versenyek és a profi szintű nevezési versenyek, amelyek már pénzdíjazással is járnak" – magyarázta az erőemelő, hozzátéve, az említett versenyeken már teljen más a színvonal, a mezőnyt pedig általában ismert erőemelők alkotják.

"Az álmom az, hogy nagy nevek mellett versenyezhessek, hogy ilyen színvonalú megmérettetéseken képviselhessem a hazánkat. Ezen a szinten már nagyon jól jönne bármiféle szponzori segítség, ez is egy feladat lesz, felkeresni, megszólítani a lehetséges szponzorokat, de ha meglesz a profi kártya, akkor végre úgy érezhetem, hogy most már tényleg sikerült valamit letenni az asztalra" – fűzte hozzá Tichý Flórián, aki a pontozás tekintetében már most is jól áll, és máris elfogadták a nevezését egy nagyszabású versenyre, amely jövő tavasszal lesz.

