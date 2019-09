A Progresszív Szlovákia magyar platformja megválasztotta elnökét

A szeptember 12-ei dunaszerdahelyi találkozón a legfontosabb napirendi pont a PS magyar platformjának elnökválasztása volt. Forró Tibor mérnök, gútai városi képviselő, a helloGúta elnöke, volt polgármester jelölt nem talált kihívóra a választáson, és ellenszavazat nélkül választotta őt vezetőjévé a magyar platform. A gyűlésen az alelnökök személyéről is döntöttek.

“Köszönöm a tagság bizalmát és a PS elnökségének a támogatást. Nagyon örülök, hogy ilyen talpraesett alelnököket sikerült választanunk mint Illés Claudia Komáromból, Váradi Krisztián Dunaszerdahelyről és Kárpáty Ernő Gútáról. Örömmel fogadtam volna az elnökségben egy közép vagy kelet-szlovákiai tagot is, de úgy fest, erre most kicsit várnunk kell. Azonnal bele is vetettük magunkat a munkába, kitűztük a rövid és hosszú távú céljainkat, szó esett az aktuális politikai helyzetről, és természetesen beszéltünk a szlovákiai magyarok és Dél-Szlovákia esélyeiről a tavaszi választásokon. Tisztában vagyunk vele és érzékeljük, hogy az embereknek sok kérdésük van a PS Magyar Platformmal kapcsolatban. Most, hogy szervezetileg is megalakultunk, hatékonyan tudjuk nyakunkba venni a tájékoztatást. Szeretnénk elmondani a felvidéki magyaroknak, hogy a PS Magyar Platform a legbiztosabb pont ezekben a zavaros időkben” – mondta a frissen megválasztott elnök.

A találkozón részt vettek a Progresszív Szlovákia alapítói közül Zora Jaurová és Martin Dubéci, valamint a koalíciós SPOLU párt regionális vezetői is eljöttek, hogy támogatásukról biztosítsák a magyar platformot.

A PS/SPOLU szeptember végén tervezi bemutatni programját.



