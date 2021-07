A puccs óta minden korábbinál súlyosabb koronavírus-járvány tombol az 54 milliós országban

Öt hónappal a katonai hatalomátvétel után minden korábbinál súlyosabb koronavírus-járvány tombol a válság sújtotta Mianmarban.

Illusztráció (wikipédia)

Az egészségügyi minisztérium jelentésében szereplő legfrissebb adatok szerint az új fertőzöttek száma minden korábbinál magasabb, megközelíti a négyezret, és ötvenheten haltak meg a Covid-19-betegségben, de félő, hogy a tényleges adatok ennél jóval magasabbak. A dpa hírügynökség szerint az egyik legnagyobb gond az, hogy az emberek nem bíznak a junta által irányított állami egészségügyi rendszerben.

Sokan nem is akarják a koronavírus-tesztet elvégeztetni az orvosok elmondása szerint. Ráadásul sok orvos és ápoló nem hajlandó felvenni a munkát a katonai vezetés alatt. Mianmar káoszba süllyedt, amióta a hadsereg február 1-jén államcsínyt hajtott végre. A junta brutálisan elnyom minden ellenállást, ellenzékiek ezreit vették őrizetbe.



Az egyik ranguni magánklinika orvosa elmondta, hogy tele vannak a kórházak, és nem tudják megfelelően ellátni a betegeket, ha nincsenek ágyak. A tesztelés sem segít, mert hiába pozitív a teszt, akkor sincsen ágy a páciensek részére. Néhány magánkórház is túlterhelt. A mianmari egészségügyi rendszer a puccs előtt sem volt jó állapotban. "Most egyre rosszabb, mert nem működik az egészségügyi ellátás, és a gazdaság összeomlóban van a puccs miatt" - mondta telefonon az orvos.

A Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí, a polgári kormányzat megbuktatott és a puccs óta házi őrizetben tartott vezetője mindkét adag védőoltást megkapta - közölte a politikus ügyvédje. Az Our World in Data elnevezésű honlap szerint az 54 millió lakos mintegy 3 százaléka kapott eddig legalább egy adag védőoltást. Eddig 176 ezer igazolt koronavírus-fertőzöttet és 3570 halálesetet regisztráltak az ázsiai országban.

MTI