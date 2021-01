Puig szerződést hosszabbított az FC Barcelonánál

Riqui Puig 2023-ig szóló megállapodást írt alá az FC Barcelona labdarúgócsapatánál - adta hírül a Mundo Deportivo katalán sportújság.

Lionel Messi és Riqui Puig (Fotó: AP)

Az ígéretes tehetségként számon tartott és az előző idényben még rendre foglalkoztatott 21 esztendős középpályás szerződéshosszabbítása meglepetésnek számít, mivel a tavaly augusztus óta a katalán együttesnél dolgozó holland vezetőedző, Ronald Koeman az elmúlt hónapokban csupán néhány percnyi játéklehetőséget adott neki, és egyúttal azt javasolta: keressen magának másik csapatot.

Puig iránt volt is érdeklődés, például a Serie A-ból az AC Milan, Angliából az Arsenal, Spanyolországban pedig a La Ligában szereplő Betis is célul tűzte ki megszerzését, szerződése mostani megújításával azonban új helyzet alakult ki. A Mundo Deportivo úgy véli, hogy a fiatal futballista "ily módon továbbra is a Barcához kötődik, függetlenül az elnököktől vagy az edzőktől".

Riqui Puig 2013-ban került a Barcelonához, a nagycsapatban 2018-ban mutatkozott be, szerződésében 100 millió euróban szabták meg kivásárlási árát. Piaci értéke a mértékadó transfermarkt.com szerint 18 millió euró.



(MTI)