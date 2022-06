Purhab végzett a fecskékkel Somorján

Több fecske is elpusztult kedden Somorján, miután egy kártevőirtó cég alkalmazottja purhabot fújt a védett madarak fészkelésének megkönnyítésére kialakított lyukakba egy társasház homlokzatán.

A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Állami Természetvédelem)

Az esetet egy somorjai civil dokumentálta, aki rögtön értesítette a BROZ környezetvédő szervezetet, a BROZ pedig azonnal hívta a rendőrséget. Amikor a rendőrök kiértek a társasházhoz, a kártevőirtó cég dolgozója még a "munkáját" végezte, ám az egyenruhások nem találtak semmi kivetnivalót a helyszínen, és távoztak. A BROZ környezetvédői nem hagyták annyiban a helyzetet, újra tárcsázták a segélyhívót, ám a központból már nem küldtek rendőrt, csupán a somorjai városi rendőröket irányították a házhoz. A városi rendőrök körbejárták a blokkot, majd szintén távoztak - tehát végül senki nem akadályozta meg a munkást abban, hogy betömje a lyukakat.

Nem viccből vannak ott

Az említett lyukakat egyébként pont a fecskék fészkelésének megkönnyítésére telepítették a társasház falára. A panelházakat szigetelő cégek számára ez egyébként egyes régiókban kötelezőnek számít, mivel a homlokzati felújítás során a fecskék elveszítik szokásos fészkelőhelyeiket, ezt pedig az ilyen lyukakkal kell kompenzálni.

Kb. tízezer ilyen "mesterséges" fészkelőhely létezik, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fecskék visszatérjenek ebbe a régióba. Ha ez nem volna, számuk sokkal alacsonyabb volna, és az embernek is hiányoznának - egy fecske ugyanis egy nap alatt képes a saját testsúlyával azonos mennyiségű rovart, nagyrészt szúnyogot elfogyasztani.

Ugyanakkor a környezetvédők már több olyan esettel is találkoztak, hogy a lakók a fészkelőhelyek megszüntetését kérték a madárcsicsergés miatt. Elképzelhető, hogy Somorján is ez történt, hiszen az illetékes lakásszövetkezet rendelte a kártevőirtókat a helyszínre, de állítólag csak homlokzattisztítást kértek. A cég azzal védekezik, hogy munkásuknak Galántán kellett volna lyukakat betömnie, és azt a megbízást keverte össze a somorjaival...

Végül eljárás indult

A BROZ a járőrök tétlensége miatt panasszal élt, valamint írásban feljelentést tett a megyei kapitányság környezetellenes bűncselekményekért felelős főosztályán, amely végül megalapozottnak vélte a feljelentést és eljárást indított az ügyben.

A rendőrség június 1-jén tartott helyszínelést a társasháznál, és megállapították, hogy a fészkekben tojások is voltak, és több fecske is elpusztult a purhabbal befújt lyukakban. A természetvédők tájékoztatása szerint a hab nagyon alattomos szer: összeragadnak tőle a madár tollai, az állat pár másodperc múlva mozgásképtelenné válik, és rövid idő alatt megfullad. A hatóságok 460 euróra teszik egy fecske értékét, és ez nemcsak az élő egyedekre, hanem már a tojásra is vonatkozik.

A rendőrök végül az elkövetőt is kihallgatták, és a vizsgálat eredményéről a későbbiekben nyújtanak majd támogatást.

(Aktuality.sk/parameter)