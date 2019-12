Puskás Ferenc emléke előtt tisztelegtek Monte-Carlóban

Szöllősi György tájékoztatása szerint a "sportcsillagok Oscar-gálájának" is nevezett ceremónián azokat a sportolókat ismerik el a Világ Sportlegendái Díjjal (World Sports Legends Award), akik kiemelkedő karrierjük mellett vagy pályafutásuk befejezése után is sokat tettek a közösségért, és életművük példaértékű az új generációknak is. Az elismerést több kategóriában osztották ki szombat este.

A Puskás Ferencnek posztumusz odaítélt kitüntetést a 2006-ban elhunyt háromszoros BEK-győztes labdarúgó dédunokája, Ane de Juan Damborena és Schmitt Pál, a nemzet sportolója, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, korábbi köztársasági elnök vette át.

A nagyszabású eseményen részt vett a Puskás Akadémia képviseletében Mészáros Lőrinc elnök, Jakab János, a felügyelőbizottság elnöke és Tóth Balázs akadémiaigazgató, továbbá Berzi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöke. Puskás Ferenc egykori klubja, a Real Madrid képviseletében a legendás 10-es egykori csapattársa, Amancio Amaro Varela érkezett Monte-Carlóba. Jelen volt az ünnepségen Károlyi György, Magyarország párizsi nagykövete is.

A felcsúti Puskás Intézet minitárlatot épített fel a Fairmont Monte-Carlo hotel egyik szárnyában, az ünnepségnek helyet adó Salle d'Or előtt. A kiállítás több értékes relikviával mutatta be Puskás Ferenc kispesti és madridi életútját, válogatottbeli szereplését.

A 2019-es díjazottak:

Életművéért:

Nasszer al-Attijah (katari): autóversenyző, 3x Dakar-győztes, olimpiai bronzérmes sportlövő Mario Andretti (amerikai): F1-es világbajnok, Indy- és NASCAR-győztes Loris Capirossi (olasz): 3x gyorsaságimotoros-világbajnok Ana Gabriela Guevara Espinoza (mexikói): világbajnok, olimpiai ezüstérmes 400 méteres futó

Jótékonysági tevékenységéért:

Connie Henry (brit): egykori hármasugró, a Track Academy vezetője. A jótékonysági szervezet a sport révén segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat.

Posztumusz:

Puskás Ferenc (magyar): olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes, 3x BEK-győztes labdarúgó

(MTI)