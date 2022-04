Putyin csecsen bérgyilkosa legújabban Kijev lerohanásáról beszél (VIDEÓ)

"Először teljesen felszabadítjuk Luhanszkot és Donyecket... aztán bevesszük Kijevet és a többi várost is" Ilyen feladattal bízott meg a drága elnökünk, Vlagyimir Putyin - hangoztatta Kadirov egy hétfő hajnali posztjában, amiben jelezte, szerinte a cél világos: meg kell semmisíteni az ukrajnai nácikat.

Ramzan #Kadyrov says he received an order from #Putin to conquer first of all the regions of #Donetsk and #Luhansk and after that #Kyiv and all the other cities. pic.twitter.com/EbH2YxkwaX