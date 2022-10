Putyin csecsen pitbullja Ukrajnába küldi harcolni tinédzserkorú fiait

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint Ramzan Kadirov csecsen vezető kijelentette, hogy három kiskorú fia harcolni indul Ukrajnába.

A Telegram nevezetű üzenetküldő alkalmazáson Vlagyimir Putyin szövetségese felsorolja fiainak nevét és életkorát, és jelzi azt is, hogy az utódjai bármennyire is fiatalok, de már "katonaérettek": "Akhmat, Eli és Adam 16, 15 és 14 évesek. De a katonai kiképzésük már régen elkezdődött... És nem viccelek. Eljött az idő, hogy megmutassák magukat egy igazi csatában, és csak üdvözlöm a vágyukat. Hamarosan a frontvonalra kerülnek, és a harcérintkezési vonal legnehezebb szakaszain lesznek elhelyezve." - írja Kadirov, aki már korábban is nyilatozott érdekeseket. Például amikor a február 24-én kezdődött orosz agresszióra válaszul bevezetett nyugati szankciókra úgy reagált, hogy azokat február 31-ig törölni kell, mert lesz nemulass!

Putyin feltétlen csecsen híve, Kadirov júniusban arról beszélt, hogy Ukrajna lezárt ügy, őt már Lengyelország érdekli. Azóta kissé megnőtt az étvágya az észak-kaukázusi diktátornak, és már egész Európára is fente a fogát, hiszen arról is ábrándozott, hogy elfoglalná az európai országokat, amelyek vezetői csúnya dolgokat mondanak az orosz államfőre.

