Putyin elvenné az útlevelet azoktól, akik a háborút bírálják

Hírügynökségi jelentések szerint Putyin változásokat szorgalmaz a törvényhozásban, melyek lehetővé tennék, hogy a nem Oroszországban született orosz állampolgároktól elvegyék az útlevelüket, amennyiben azok bírálják a háborút.

Fotó: TASR/AP

Bűncselekménynek minősül majd az "orosz hadsereg lejáratása", az "álhírek terjesztése" és a "nemkívánatos szervezet tevékenységében való részvétel" is.

A háború kitörésekor a Kreml olyan törvényeket is hozott, melyek kriminalizálják az ukrajnai háború elleni tiltakozást és az orosz hadsereg "lejáratását". A törvény értelmében akár 15 évet is kaphat az, aki szembeszáll a szabályokkal. Moszkvában, Szentpéterváron és több más orosz városban is tüntetéseket szerveztek még a háború kitörésekor, ám az orosz rendőrség mindegyiket leverte.



(Hvg, para)