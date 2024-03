Putyin hadserege majdnem megölte a görög miniszterelnököt, amikor az Ukrajnába látogatott

Pletencsuk az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott kommentárjában hozzátette, hogy a vizsgálat még folyamatban van, és "rögzítik az Oroszországi Föderáció újabb háborús bűncselekményének minden körülményét".

Volodimir Zelenszkij a Szuszpilne televízió tudósítása szerint elmondta, hogy látta az orosz támadást, mivel abban a pillanatban Odesszában tartózkodott a görög miniszterelnökkel. "Ma láttuk ezt a támadást, Önök pedig láthatták, kivel van dolgunk, nem érdekli őket, hová mérnek csapást. Tudom, hogy voltak áldozatok, még nem ismerem a részleteket, de azt tudom, hogy halottak és sebesültek is vannak" - idézte a tévé az államfőt. Zelenszkij ismét hangoztatta, hogy Ukrajnának hatékonyabb légvédelmi rendszerre van szüksége.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis also spoke about the attack, which took place near the motorcade of the Ukrainian president.



"We heard the sirens as we were walking to our cars and immediately there was a big explosion. For us, this is the best reminder… https://t.co/THcF8ZNX9E pic.twitter.com/zv7XlfYoPL