Putyin három-négynaponta elvégezteti magán a koronavírus-tesztet

Ezt maga Putyin mondta el a Rosszija 1 állami tévécsatorna vasárnap jelentkező Moszkva, Kreml, Putyin című magazinműsora számára. Az orosz elnök a járvány elleni oroszországi küzdelem több, mint három hónapja alatt többször intézett üzenetet a lakossághoz és a felelős személyekkel folytatott tárgyalásairól naponta beszámoltak a televíziók, de ebben témában interjút most adott első ízben.

Elmondta, azért ment be március végén személyesen a fertőzötteket nagy számban kezelő kommunarkai kórház "vörös zónájába", mert mint más válsághelyzetekben, most is a saját szemével, nem csupán a jelentésekből akart meggyőződni a dolgok állásáról.