Putyin haszontalan idiótái

Nehéz felfogni, hogyan függ össze a NATO bővítésével, hogy mit mondtak korábban a magyar kormányról különböző svéd politikusok. Orbánéknak valami bajuk van a svédekkel, erre jutottam.

Illusztráció - MTI

Ezt nem látták jönni a svédek: Gulyás Márton miatt nem csatlakozhatnak a NATO-hoz.

Hiába várnak tavaly óta bebocsátásra, hiába emelik jövőre a GDP 2 százalékára védelmi kiadásaikat, hogy megfeleljenek a NATO elvárásainak, hiába biztosította a svéd védelmi tárca ukrán pilóták alapkiképzését Gripen vadászrepülőgépeken – a magyar újságíró-aktivista szidta a rendszert egy svéd iskolai tananyagnak gyártott tízperces videóban, ezért egyelőre ugrott a NATO-tagság.

Az ominózus videóról a Mandiner számolt be azzal, hogy „már a svéd iskoláskorú gyerekeket is Orbánt ekéző videókkal hergelik Magyarország ellen”. Eddig egy ilyen videóról tudunk, abban Gulyás elmondja, hogy „Magyarországon a demokrácia 2010 óta lassanként megszűnt”, ez lenne a hergelés, valamint szó van még a CEU meg a gender studies akadémiai elüldözéséről. Mindez felkeltette a NER éber figyelmét, azonnal államrezont kreálva abból, mit tanulnak a svéd gyerekek.

Kövér László házelnök szerint ilyen szövetségesre „nekünk nincsen szükségünk”, úgyhogy ami a svédek csatlakozását illeti, „nem biztos, hogy ezt nekünk meg kell szavazni.” Szijjártó Péter pedig minden külügyminiszteri tudását és sérelmét összeszedve levelet írt svéd kollégájának azzal, hogy „súlyos vádakat, hamis információkat terjesztenek Magyarországról a svédországi iskolákban, ami nem segíti a skandináv ország NATO-csatlakozásának ratifikációs folyamatát.”

Az olvasó joggal kérdezi, hogyan függ össze az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozás azzal, hogy mit mond Magyarországról egy tízperces oktatási segédanyag? És ha már itt tartunk, nehéz felfogni, hogyan függ össze a NATO bővítésével, hogy mit mondtak a múltban az Orbán-kormányról kormányzati vagy ellenzéki pozícióban lévő svéd politikusok.

Valamint a fél EU.

„Biztos vagyok benne, hogy érti a két jelenség közötti ellentmondást” – írta Szijjártó. És ha nem érti? Akkor nem lép egyszerre, és akkor nem kap csatlakozást estére? A NATO lényegében egy damaszkuszi bazár, ahol csak akkor kapod meg a tevémet, ha visszavonod, hogy múltkor szidtad a kurva anyámat?

Valami bajuk van a svédekkel, erre jutottam.

Lerobbant valamelyikük Saab-ja Hatvanpusztánál? Leesett egy honvédségi Gripen? Romlott volt valamelyik miniszter ikeás húsgolyója? Nem tudta összeszerelni a Bränstörm polcrendszert? Valamelyik kormánytag nem értett egy Bergman-fimet? Rejtély rejtélyek hátán.

A folyamatos 180 fokos magyar irányváltás a ratifikáció ügyében ráadásul rácáfol a „mindig Erdoganhoz igazodunk” közkeletű magyarázatra: ez már maga a szuverén nemzeti önjárás, egyedüliként, szembe a teljes autópályaforgalommal.

A török autokrata ugyanis egyrészt még mindig egy fokkal beláthatóbb érvekkel próbálta blokkolni a svéd NATO-csatlakozást, mint a magyar (hol a kurd terroristákkal való elnéző bánásmód, hol a Korán-égetések zavarták, leginkább azonban amerikai F-16-osokat próbált meg ily módon kizsarolni), másrészt, ha jól látom, lassan megbékél, kész megszavazni a svédeket, amikor magyar fanclubja még mindig keménykedik.

És hogy hogyan jutottunk idáig? Az előző részek tartalmából:

Válogatott svéd politikusok bírálják Orbán rendszerét, mire Viktor és Péter azt mondja, ha ti így, mi úgy, magatoknak köszönhetitek, ha Putyin elfoglalja Gotland szigetét. Márciusban magyar küldöttség utazik Stockholmba, hogy a renitens svédek lelkére beszéljenek. A míting teljes siker, a jókedvű delegáció közli, hogy a svédeknek nem kéne hazudozniuk, de most már minden oké, irány a NATO.

Áprilisban Gulyás Gergely azt mondja, nem úgy van az, nem kellett volna beszállni egy Magyarország elleni uniós perbe, pár bizalomerősítő lépés nem ártana. Szijjártó állítja, nem is rajtuk múlik a döntés, hanem a parlamenten, amire köztudottan zéró ráhatásuk van, márpedig a kormánytól is független törvényhozás valamiért nem talál időt a szavazásra.

A júliusi vilniusi NATO-csúcson Erdogan látványosan enged, mindenki számára kiderül, hogy Orbánék egyedül vannak, meg is ígérik gyorsan, hogy most már aztán tényleg megszavazzák a svéd NATO-csatlakozást. A svéd miniszterelnök boldog, mindenki bizakodik és feltételez. Szijjártó közli, hogy „már csak technikai kérdés a ratifikációs folyamat lezárása”, rajtuk ne múljék. Azaz nem múlt volna, ha ki nem derül, mik terjednek a svéd iskolákban, de hát így ne is reménykedjenek.

Végre teljesen világossá vált a magyar álláspont: amíg nem tesznek rendet a svéd oktatásügy tízperces videói között, nincs NATO-csatlakozás.

Még júliusban a svéd külügyminiszter közölte: „Feltételezzük, hogy a ratifikáció hamarosan megtörténik.” Ezt feltételezi azóta is.

A szerző újságíró. Blogja: individualista.hu